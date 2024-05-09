“出道35年來首次挑戰電視劇，既陌生又激動”. May. 09, 2024 08:04. by 崔智善 aurinko@donga.com. “新人獎嗎？給我的話會很感謝的。哈哈。” 對於尚未擺脫新手身份的老幺演員應該會得到的這個問題，回答的人是“戛納的男人”、演員宋康昊（57歲）。今年迎來出道35周年的宋康昊將首次挑戰電視劇。他將通過於15日公開的迪士尼+原創系列《三植叔叔》與觀眾見面。 8日，在首爾江南區帕納斯洲際大酒店舉行的制作發表會上，宋康昊壹反常態，以多少有些緊張的表情登上了舞臺。他說：“既陌生又緊張，壹方面也很激動。感覺百感交集。”對於首次挑戰電視劇，他表示：“我認為現在是通過多種渠道進行多種嘗試的時代。很自然地就參與了這部作品。” 《三植叔叔》的背景是戰後混亂的20世紀60年代韓國。該劇講述了充滿想要打造所有人都不餓肚子世界的精英金山（卞耀漢飾）和了解他的價值並投影自己欲望的三植叔叔（宋康昊飾）與政界和企業界交織在壹起的故事。“三植叔叔”的名字取自戰爭期間也能讓周圍人壹日三餐不挨餓的人物。 該劇共16集。在以6~8集以內的系列片為主的在線視頻服務（OTT）市場上，這是罕見的長合作。宋康昊說：“這部作品與體裁等成為趨勢的現有OTT電視劇不同”，“可能是冒險，也可能更新鮮，從這壹點來看，激發了我的好奇心和幹勁。” 擔任編劇和導演的申淵植導演表示：“當新世界真的到來，各自接受這個世界時，就會領悟到彼此的整體性。為了表現這壹點，我們選擇了大韓民國社會的轉折點1960年作為時代背景。”

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