平均氣溫14.9度，史上最熱的4月. May. 08, 2024 07:24. by 周愛眞 jaj@donga.com. 上個月全國平均氣溫為14.9度，是自1973年有氣象觀測以來“最熱的4月”。 韓國氣象廳7日發表了《2024年4月氣候特征》資料。今年4月全國平均氣溫比往年高出2.8度，超過了之前最高的1998年4月（14.7度）。今年4月全國平均最高氣溫為21.1度，是觀測以來的最高氣溫。 氣象廳解釋說，北極的冷空氣無法降落在韓半島，南方的熱風則吹到了韓半島，氣溫也隨之上升。氣象廳解釋說：“上月高緯度的冷空氣被困在北極周邊，西伯利亞的冷大陸高氣壓強度比往年弱，韓國經常受到移動性高氣壓的影響，氣溫比往年高。”移動性高氣壓通過韓國的期間，天氣晴朗，受到了很多炎熱的陽光，隨著向東移動，刮起了溫暖的南風系列的風，拉高了氣溫。 特別是4月14日，隨著沿著韓國東部發達的高氣壓邊緣流入溫暖的南風，首都圈和江原地區的白天氣溫上升到30度左右時出現了炎熱天氣。4月27日、28日移動性高氣壓中心通過我國，全國氣溫大幅上升。因此，上月14日和27日，江原道鐵原（29.9度）、全南高興（28.3度）等地刷新了以4月份為準的歷史最高氣溫。首爾上月14日也上升到29.4度，創下了歷史第三高的4月份氣溫。 上個月全國的沙塵暴天數為3.6天，比往年多出1.5天。內蒙古地區發生的沙塵暴隨著北風系列的風流入國內，4月16日至20日和25日至26日兩次觀測到沙塵暴天氣。當時首爾壹天最高的沙塵暴濃度達到了每立方米344微克（4月17日）。 上月全國降水量為80.4毫米，與往年（70.3~99.3毫米）相似。中國南部地區產生的低氣壓主要經過韓國南部海域，南海岸下了100毫米以上的大雨。氣象廳解釋說，中部地區的降水量比往年少，全國平均降水量與往年相似。

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