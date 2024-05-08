尹錫悅：“如有司法風險，將由我而不是民政首席秘書解決”. May. 08, 2024 07:23. by 李相憲記者、張寬碩記者、劉彩燕記者 dapaper@donga.com、jks@donga.com、ycy@donga.com. 尹錫悅總統7日正式宣布新設民政首席秘書，並任命前法務部次官金周賢（63歲·司法研修院第18屆·照片）為首任首席秘書。在國會通過《蔡上等兵特檢法》和檢察機關對總統夫人金建希收受名牌迪奧包爭議正式展開調查之際，隨著民政首席制度的復活，在野黨表示反對稱：“這是為了掌握司法機關和應對司法風險而進行的布局。”據悉，行政安全部發言人李東玉（音）被內定為擔任民政秘書，內定接替表明辭意的總統公職綱紀秘書李始源（音）的是前人事秘書李元模（音）。 尹錫悅當天來到龍山總統室新聞發布室，親自宣布了金周賢為首任民政首席秘書人選。他解釋說：“壹直維持著不設民政首席室的基調，但聽取民心的功能太脆弱了。聽說民政業務不順利，我也苦惱了很久，覺得還是恢復比較好。”對於新設首席秘書是為了應對自己的“司法風險”的看法，他表示：“如果有司法風險，那是我應該解決的問題。如果對我提出了什麽，應該由我來說明並解決，而不是民政首席秘書該做的事情。”據分析，尹錫悅在就任兩周年之際進行的人事調整中恢復民政首席秘書壹職，是為了恢復因4月10日議會選舉慘敗而減弱的國政運營動力。民政首席秘書下設公職綱紀、法律、民政秘書。執政黨相關人士表示：“正在討論將公共機關等外部監察職能交給新設民政秘書室的方案。” 對此，共同民主黨批評稱：“民政首席秘書室壹直用於控制檢察機關、警察等司政機關，強化中央集權的總統制，這次也會這樣使用。”祖國革新黨也指出：“有多少國民相信檢察官出身的人士會如實聽取民心的話呢?”

한국어