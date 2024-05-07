大谷翔平在擊球率、安打、本壘打領域均居MLB全體首位. May. 07, 2024 07:36. by 任寶美 bom@donga.com. 投打兼業選手“二刀流”大谷翔平（洛杉磯道奇隊）在擊球位上也是最有價值球員（MVP）級別。 大谷翔平在本隊以5比1戰勝亞特蘭大勇士隊的6日美國職業棒球大聯盟（MLB）主場比賽中，作為2號指定擊球手出場，擊出兩記本壘打等，取得了4次有效擊球、4支安打、2個四壞球上壘、3打點、1分的成績。當天比賽結束後，大谷翔平以賽季10記本壘打並列第壹，在擊球率（0.364）和最多安打（52個）領域也躍居MLB兩大聯盟首位。OPS（出壘率+長打率）1.111也是MLB全體第壹的記錄。 去年接受胳膊肘手術後，今年只作為擊球手參賽的大谷翔平在本賽季第35次出戰的當天為止，包括14個2壘打（第1位）和1個3壘打在內，共擊出了25個長打。大谷翔平是道奇隊首位在賽季35場比賽中擊出25個以上長打的球員。 大谷翔平當天在本隊以4比1領先的第8局下半局擊出的比賽第二記本壘打飛出了141米，越過了中間圍墻。141米相當於本賽季本壘打飛行距離的第2位。邁克•特勞特（洛杉磯天使隊）在上月2日的比賽中擊出了壹記飛行距離為144米的本壘打。 大谷翔平說：“（第1局下半局）第壹個本壘打得稍稍有些靠後。只要翻過圍墻就好了。第二個本壘打的時機也很好，球也幾乎飛到了中間。如果擊出這樣的本壘打，就會更有自信。”

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