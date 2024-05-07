任期還剩不到壹個月，聲稱“去學習”而出國旅遊的國會議員們. May. 07, 2024 07:35. . 在第21屆國會任期即將結束之際，議員們紛紛前往海外出差。《東亞日報》采訪了國會議員團體和國會常任委員會等，結果5月份確定的海外出差就有7次。大部分都是以議員外交或調查、研究為目的的。在此次議會選舉中未獲推薦、落選的議員也大舉進入了出差名單。任期還剩不到壹個月的議員們表示，作為立法活動的壹環，將觀察各國的制度，並花費稅金前往外國。 包括前國會議長朴炳錫在內的4名共同民主黨議員和2名國民力量黨議員等6人為訪問日本和烏茲別克斯坦於4日出國。目的是“議員外交”。國會退休金特別委員會委員長、國民力量黨籍的朱豪英和朝野政黨幹事等也將從8日起訪問英國和瑞典等歐洲國家。據說，他們將聽取歐洲的年金制度現狀，並以此為基礎試圖制定協議方案，但看到在活動時限即將結束之際前往歐洲的情景，有多少國民會點頭認可呢? 新未來議的薛勛、國民力量黨的李憲宰、共同民主黨的申鉉榮等3名國會議員為了加強韓國-非洲保健醫療政府開發援助事業，將從9日起訪問坦桑尼亞。其中2人是落選者。從他們的出差經驗反映到實際政策上的可能性較低這壹點來看，確實很讓人擔心會被認為是出國旅遊性出差。 國會議員們的不合適出國遊不是壹天兩天的事情了。企劃財政委員會所屬的5名朝野政黨議員也表示，“考察去年財政準則的施行先例，並用於立法參考”，結束了10天的歐洲之行，但至今沒有聽到朝野兩黨討論取得進展的消息。據經濟正義實踐市民聯合透露，截止到去年9月，第21屆國會裏公開經費的219件海外出差，其經費就達173.9628億韓元。據調查，每件花費7944萬韓元。令人懷疑的是，這些海外出差花費了如此多的稅金，是否取得了如此有意義的成果? 更何況，在第21屆國會任期即將結束之際，國民對包括多數落選者在內的“議員外交”的目光並不友善。任期末的海外出差不能看作是長久以來的慣例。不能只在輿論指責的時候才下決心防止類似事件再次發生。第22屆國會有必要重新制定嚴格的標準，以國民的眼光控制和管理議員海外出差。

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