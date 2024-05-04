“反戰示威擴散，有可能成為‘拜登的越南’”. May. 04, 2024 07:17. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 不僅是美國，就連歐洲的大學裏也出現了反對中東戰爭的示威，美國總統拜登表示，“有權抗議，但不能使用暴力”，敦促在示威方面保持克制。有人指出，雖然這是經過壹周左右的深思熟慮後發表的緊急聲明，但未能滿足贊成和反對的任何壹方。 拜登當地時間2日在白宮發表計劃外的演講，強調“誰也沒有權利制造混亂，秩序是最優先的”。繼紐約哥倫比亞大學之後，加州大學洛杉磯分校等接連發生沖突，拜登繼4月24日表示“不能容忍反猶太主義示威”後，時隔8天又正式做出了反應。據美聯社等媒體報道，截至2日，美國全境約有2200名大學生被警方逮捕或拘禁。 拜登在演講結束後被問到“示威是否會影響中東政策”時，回答說“不會”，斷然拒絕了中斷對以色列援助的要求。他還拒絕了反對黨共和黨要求的投入州民軍的要求。賴斯大學教授布林克利對美國政治專門媒體《政客》評價說：“雖然采取了中立的方法，但對安撫雙方的憤怒沒有任何幫助。” 也有意見稱，此次事件有可能成為對拜登競選連任之路造成打擊的觸發器。參議員伯尼·桑德斯（無黨派，佛蒙特州）表示：“人們認為此次事件有可能成為‘拜登的越南’。”1968年，時任總統約翰遜卷入反對越南戰爭的輿論，最終放棄了競選連任。

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