“第十次否決權”，尹錫悅陷入兩難. May. 04, 2024 07:17. by 李相賢記者、金恩智記者 dapaper@donga.com、eunji@donga.com. 據悉，尹錫悅總統就2日在國會全體會議上通過的《蔡上等兵特檢法》表示，“不行使再議要求權（否決權）是總統的瀆職”，事實上表明了行使否決權的方針。相反，共同民主黨代表李在明3日則放話稱，“拒絕特檢的人是犯人”，開始施壓接受特檢法。上月29日在龍山總統室舉行的首次“尹李會”中，尹錫悅和李在明就是否行使否決權問題發生了正面沖突。 據總統室和執政黨3日透露，尹錫悅對幕僚們表示，“接受朝野政黨沒有達成協議的該法案，是總統的玩忽職守，會留下不好的先例”，提到了行使否決權的必要性。總統室認為，目前高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警察正在按照程序進行調查，因此不宜實行特檢。總統政務首席秘書洪哲鎬指出：“蔡上等兵特檢法現在還漏掉兩個階段。這是公調處正在調查的案件，壹個問題是超越了這壹階段，再就是朝野政黨也沒有達成協議，這與梨泰院慘案特別法大不壹樣。”他還表示：“稍有不慎就會成為不好的先例。特別是法律界人士出身的總統，不能輕視這壹部分。” 相反，李在明在共同民主黨最高委員會議上表示：“‘拒絕特檢的人是犯人’，這是從現任總統開始，執政黨幾年來壹直不斷說的話。我相信，他不是犯人，不會拒絕。”當天當選的新任院內代表朴贊大表示：“將在（第22屆國會）開院後立即重新推進尹總統行使否決權的法案。如果（尹總統對蔡上等兵特檢法）行使否決權，這是對通過此次議會選舉出現的民心的正面反駁。” 國會通過的法案被移送到政府後，總統要在15天內決定是否行使否決權，因此尹錫悅將持續2周左右的苦思。雖然尹錫悅對蔡上等兵特檢法表現出了頑強的立場，但實際行使否決權需要考慮。特別是尹錫悅就任後行使否決權的法律已經達到9件，這壹點也是變數之壹。執政黨內部有人擔心，如果尹錫悅行使否決權，被認為是4月10日議會選舉慘敗原因的死硬、傲慢的形象可能會固定化。贊成蔡上等兵特檢法的輿論高漲也是不能忽視的情況。也有人擔心，在行使否決權後，在國會重新表決的過程中，如果執政黨的脫離票成為現實，尹錫悅對執政黨的控制力就會下降，國政動力也會下降。

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