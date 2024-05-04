沒有錢買人工智能芯片，大學用搜集的遊戲芯片搞研究. May. 04, 2024 07:17. . 據調查，處於人工智能技術戰爭第壹線的大學研究團隊因預算不足，未能確保最新人工智能芯片，導致研究出現差池。目前，他們由於沒有找到制作生成型人工智能模型所需的英偉達最新圖形處理器，正在用匆忙收集的舊款遊戲用圖形處理器進行研究。研究人員們感嘆道：“其他國家都拿著大炮作戰，而我們卻拿著槍投入了技術戰爭。” 首要原因是人工智能芯片價格正在上漲，大學的研究經費卻沒有跟上。隨著人工智能市場的擴大，圖形處理器等與需求相比供應不足，價格正在暴漲。壹般水平的人工智能研究至少需要5億韓元，但工學領域專職教員人均研究經費包括人工費在內也只有2.5億韓元。要想利用舊設備實現與目前世界最新水平相似的服務，需要100多年的時間。 就算艱難地搞到芯片，因大學裏電力不足而無法驅動的情況也很多。教授們要親自尋找電力過剩的建築。可用電力已處於飽和狀態，卻沒有確保追加電力的計劃。政府向企業和大學無償提供圖形處理器的事業規模與需求相比遠遠不足。這遠遠落後於通過企業的捐贈或投資向大學大規模供應圖形處理器的美國，以及政府層面共同向多所大學支援數據和計算基礎設施的加拿大。 甚至在人工智能競爭中成為國家戰略資產的超高性能計算機6號機構築事業也因預算不足而停滯不前。研究環境是這種情況，所以為數不多的研究人員前往海外，韓國成為人工智能人才凈流出國。雖然政府提出了在人工智能領域躍升為“G3（前三個國家）”的藍圖，但如果對惡劣的研究基礎設施置之不理，只能是空洞的吶喊。 世界各國為了掌握人工智能技術戰爭的主導權，正在國家層面展開全力戰。政府表示，到2027年為止，將在人工智能及人工智能半導體領域投資9.4萬億韓元。應該制定好計劃並有效執行。為了促進民間投資，提高研發水平，應該進行基礎設施建設和確保人才。人工智能是初期市場，還有搶占先機的機會。但如果再猶豫不決，說不定會永遠失去機會。

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