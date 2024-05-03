內塔尼亞胡不顧布林肯的勸阻，堅持“掃蕩哈馬斯”走自己的路. May. 03, 2024 08:00. by 開羅=金基潤 常駐記者 pep@donga.com. 美國國務卿托尼•布林肯1日在以色列會見本雅明•內塔尼亞胡總理，勸阻對巴勒斯坦加沙地帶最南端城市拉法的地面戰爭，並敦促進行停戰談判。但是，內塔尼亞胡仍然堅持與停戰談判無關，強行推進拉法地面作戰的“my way”，只是確認了相互之間的意見分歧。曾取得部分進展的停戰談判也因哈馬斯方面稱“沒有安全保障的停戰是危險的陷阱”表示否定，而出現了差池。 據美國《華盛頓郵報》等媒體報道，布林肯國務卿當天在約兩個半小時的會談中向內塔尼亞胡總理強調，“無法認同沒有保護平民對策的拉法地面作戰。”另外，他還要求加快向加沙地帶的救援物資供應速度。美國國務院發言人馬修•米勒在會談結束後解釋說：“再次確認了美國對拉法的明確立場。” 美國向哈馬斯施壓，要求哈馬斯積極展開停戰談判。布林肯在舉行總理會談之前會見以色列總統伊紮克•赫爾佐格時公開批評說，“停戰不能實現都是哈馬斯的錯。” 但據悉，內塔尼亞胡總理絲毫沒有讓步。據以色列《每日時報》報道，內塔尼亞胡總理在當天的會談中堅持，“人質協商和拉法攻擊是兩碼事”，“人質協商固然重要，但掃蕩哈馬斯的目標沒有改變。”另外，他仍然堅持即使進行停戰談判也不會考慮停火的原有立場。 通過匿名消息靈通人士表示正在積極研討此次協商案的哈馬斯實際上也沒有接受該方案的想法。 哈馬斯宣傳室1日在接受《紐約時報》采訪時表示，“領導層不會接受以色列方面目前給出的提議”，“有意接受今後的停戰談判。”以色列媒體12頻道也援引哈馬斯軍事領導人亞赫亞•辛瓦爾的親信的話報道說：“不保證停火的人質交換和停戰談判是瞄準我們的陷阱。”

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