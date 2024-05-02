K音樂劇《了不起的蓋茨比》入圍托尼獎最佳服裝獎候選名單. May. 02, 2024 08:07. by 李智潤記者 leemail@donga.com. 國內制作公司OD Company的代表申春秀（人名音譯下同）和當地制作團隊壹起登上舞臺的音樂劇《了不起的蓋茨比》入圍了美國演出界最高權威托尼獎的服裝部門候選名單。 據托尼獎主辦方上月30日（當地時間）透露，負責音樂劇《了不起的蓋茨比》服裝設計的琳達•趙入圍了托尼獎最佳服裝設計部門候選名單。改編自美國作家弗朗西斯•斯科特•菲茨傑拉德同名小說的音樂劇《了不起的蓋茨比》於上月25日在美國紐約百老匯劇院開幕。琳達•趙之前憑借音樂劇《紳士們的愛情和殺人說明法》獲得了2014年托尼獎的服裝獎。 與此同時，在音樂劇《局外人》中與布萊恩•麥克德維特壹起負責照明設計的哈娜•金和麥克德維特壹起被提名為照明部門的共同候選人。金某在紐約林肯中心、紐約公共劇院、曼哈頓劇院俱樂部等進行了舞臺設計工作。在今年的托尼獎候選作品發表中，音樂劇《健身房》和《立體聲》分別獲得了13個部門的提名，成為提名獎項最多的作品。托尼獎將於6月16日在紐約舉行。

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