理想化的農民家庭. May. 02, 2024 08:06. . 18世紀，英國畫家喬治•斯塔布斯雖然沒有專門學習過繪畫，但他作為動物畫家名聲大噪。 特別是以出色的解剖學知識為基礎繪制的馬畫，深受喜歡騎馬的貴族們的歡迎。以貴族喜好的動物畫乘勝前進的他在61歲時畫了捕捉農民生活的《幹草制造機》（1785年•照片）。為什麽突然換主題了呢？ 畫中描繪了晴天農夫壹家在田野上搬運幹草的場面。左邊兩個女人正在用耙子收集幹草，男人們往車上堆幹草。右側有兩匹拉車的馬在待命。照片中，身穿淺藍色禮服的女子壹手抓著耙子把，另壹手放在腰間，筆直地站著，凝視著畫面外的觀眾。貌似做完該做的事情後在休息。他們為了家庭的生計，為了維持地區農村社會而孤軍奮戰。畫家驚人地真實描繪了農民壹家子有條不紊地工作的樣子。這與壹般在肖像畫中擺出靜態姿勢的貴族家庭形成了鮮明的對比。 那麽，斯塔布斯是不是出於對不工作的貴族的反感而畫了這幅畫？是想表達對勞動的贊美或對貧困鄉村農民的同情心嗎？哪兒的話！在當時的貴族社會浪漫的鄉村風景畫很受歡迎，所以才順應了這壹潮流。 斯塔布斯捕捉到了農民的生活，但將其理想化。畫中的農夫壹家在艱苦的勞動中，大家的衣服都幹凈優雅。女性戴的帽子裝飾得很難看作是工作用的。不是悲慘的勞動現實，而是表現安全、理想化的勞動形象。因為反正購買或欣賞這幅畫的人是貴族或資產階級，而絕非畫中的工人階級人物。美術評論家

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