日元對美元匯率盤中突破160：1……日元創下34年來的最低值. April. 30, 2024 07:55. by 東京=常駐記者 李相勛、洪政秀 記者 sanghun@donga.com、hong@donga.com. 隨著日元的急劇貶值，29日日元兌美元的匯率突破了1美元兌160日元。這是自1990年4月以後34年來的最高匯率。 當天上午，在亞洲外匯市場上，日元兌美元的匯率上升到了160.245：1，但到下午又急劇降到155：1。共同社報道說，日本政府和日本銀行有可能介入了匯率。韓元對日元的匯率也跌至100日元兌864.16韓元，創下了5個多月以來的最低水平。如果日元貶值，日元對美元的匯率就會上漲。韓元對日元的匯率將會下降。 日元價值隨著美國和日本之間的巨大利率差距，從1月份開始急劇下降。特別是日本銀行在26日的金融政策決定會議上凍結了標準利率，導致日元對美元的匯率暴漲。英國日刊《金融時報》28日指出，強勢美元會導致亞洲貨幣整體疲軟，促進全球通貨膨脹，增加新興國家的負債償還負擔。

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