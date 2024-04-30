執政黨緊急對策委員長黃右呂：“首要任務，是產生正常的黨代表”. April. 30, 2024 07:55. by 金俊壹記者、李承宇記者 jikim@donga.com、suwoong@donga.com. 對於前新國家黨代表黃右呂（照片）被提名為國民力量黨緊急對策委員長壹事，29日黨內有很多人評價稱：“在重量級人物的接連考察中，這次人事調整把重點放在了管理型上。”部分人批評稱：“這是議會選舉慘敗後與革新有距離的人事安排。”曾擔任過黨代表等黨核心要職的黃右呂有望收拾議會選舉慘敗之後的內亂局面，而且擔心最終會按照親尹錫悅集團的構想發展。黃右呂自2016年以後離開了政治壹線。 黃右呂在今後兩個月的活動期間，要整理黨內圍繞“黨員100%投票全黨大會規則”等分歧，並表現出明顯的革新動向等課題。 ● 轉來轉去，最後選擇元老領導緊急對策委員會 如果黃右呂經過黨全國委員會等，於下月3日就任非常對策委員長，將成為自尹錫悅政府上臺以來的第三個國民力量黨非常對策委員長。自2021年以來，他是繼李俊錫代表、朱豪英緊急對策委員長、權性東代行黨代表職務、鄭鎮碩緊急對策委員長、金起炫代表、尹在玉代行黨代表職務（現院內代表）、韓東勛緊急對策委員長、尹在玉代行職務之後的第九個黨代表。 尹在玉當天就選擇黃右呂的理由解釋說：“首先物色了能夠管理好全黨大會的人，第二是熟悉黨和政治的人，第三是作為黨代表能夠獲得德望和信任的人。”據悉，尹在玉26日要求黃右呂擔任緊急對策委員長壹職。黨內重量級議員紛紛拒絕擔任緊急對策委員長壹職，因此向黨元老尋求幫助。 對此，黨內人士表示：“反正是為了召開全黨大會的緊急對策委員長。黨元老中誰都可以。”也有人認為這是反映了親尹集團看法的人選。不過黨內相關人士表示：“應該看作是黃右呂答應了艱難的請求。” 黃右呂曾是法官，1996年作為新韓國黨所屬比例代表進入政界，到第19屆國會為止連續5次當選後，在第20屆議會選舉中落選，離開了國會。也就是說，在過去的8年裏，黨名三次先後改為自由韓國黨、未來統合黨、國民力量黨，他離開了政治壹線。他雖然在朴槿惠政府時期擔任社會副總理兼教育部長，被歸為親朴（親朴槿惠）派系，但派系顏色較淺，在黨內實際上屬於中立傾向。 在擔任國會議員期間，他歷任新國家黨代表、大國家黨院內代表及事務總長等核心黨職，在李俊錫代表當選的2021年全黨大會當時還擔任了選舉管理委員會委員長。黨內核心人士說：“他的綽號是'二當八'（雖然看起來很點二，但級別是八段）。艱難困苦的事情會順利解決的。”韓起鎬議員也評價道：“他不是獨斷專行，而是收集很多人意見的人。在困難的時候反而需要這樣的人。” 相反，強調黨的革新的壹方則持否定態度，認為“與壹線相隔太久”。尹相現議員也表示：“不知道會不會接受議會選舉的民意，進行革新和刷新。” ● 修改“全黨大會100%規則”等課題比比皆是 擺在黃右呂的第壹個課題是，是否修改以現行黨員100%投票方式進行的全黨大會規則。嶺南地區及親尹集團主張維持現行規則，而首都圈及少壯派集團則主張減少黨員比率，應當包含國民輿論。黃右呂在通話中表示：“（就全黨大會規則修改與否）我有腹案本身就是問題。如果選出新的院內代表，我們將進行深入的交流。”他的意思是，應該重新研究。 緊急對策委員會委員的人選也是主要課題。黨內有人主張，應該選拔當選議員金在燮等青年少壯集團為緊急對策委員。關於黨的革新，黃右呂表示：“將把重點放在使代表正常化上。還將完善黨‘沒有反省的樣子’這壹點。”壹名上屆議員表示：“黃右呂成為元老級政治人物後，令人感覺改革傾向反而更加強化。他會相當重視民心的。” 國民力量黨5月3日選舉院內代表，關於候選人，目前看法正在朝著親尹派核心議員李哲圭集中。不過，黨內也有人表示，單獨推舉親尹派核心議員會感到負擔，因此“需要領跑者”。

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