黃喜燦時隔4個月打入賽季個人第11粒聯賽進球,以19粒總進球追平朴智星. April. 29, 2024 08:12. by 金培中 wanted@donga.com. “黃牛”黃喜燦(伍爾弗漢普頓)在英格蘭足球超級聯賽(EPL)上時隔4個月再次品嘗到了進球的滋味,並打進了本賽季個人第11粒聯賽進球。 27日,黃喜燦在與盧頓隊的2023~2024賽季英超聯賽主場比賽中,在上半場第39分鐘,在對方禁區內右腳射門破門得分。這是黃喜燦自去年12月28日與布倫特福德隊的比賽後,時隔4個月打進的第11粒聯賽進球。黃喜燦今年1月代表國家出戰亞洲杯,但從3月到4月中旬因大腿受傷未能參加比賽。在本賽季伍爾弗漢普頓隊的35場英超比賽中,他只參加了26場比賽。在與盧頓隊的比賽中踢滿全場,為球隊2比1的勝利做出貢獻的黃喜燦被選為相當於本場最佳球員的“Man of the Match(MOM)”。伍爾弗漢普頓隊也終結7輪不勝,迎來了久違的勝利。 進入英超第3年的黃喜燦將聯賽總進球數增加到19球,與朴智星(退役)壹起成為韓國球員EPL進球排名並列第2位。朴智星在英超效力了8個賽季。該領域排名第壹的是度過第9個賽季並攻入118球的孫興慜(托特納姆熱刺隊)。黃喜燦在出道當年的2021~2022賽季攻入5球,上賽季僅攻入3球。 28日,巴黎聖日耳曼隊(PSG)所在的李剛仁在與勒阿弗爾隊的法甲聯賽主場比賽下半場補時階段,助攻岡薩洛•哈穆斯頭球破門,為阻止球隊失利助了壹臂之力。這是李剛仁本賽季在聯賽中的第三次助攻。目前積70分的PSG在本賽季剩下的三場比賽中只要再拿1分,就能實現聯賽三連冠。截止到28日,排名第2位的AS摩納哥隊(積58分)還剩下4場比賽。

