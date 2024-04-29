專攻醫生離開醫院70天……尹錫悅與李在明今天討論解決方法. April. 29, 2024 08:11. by 李知雲記者、全周永記者、金恩智記者 easy@donga.com、aimhigh@donga.com、eunji@donga.com. 因反對政府醫學院擴招方針，專攻醫生（實習醫生、住院醫師）提交辭呈後離開醫院而發生的醫療空白事態，到28日已持續70天。尹錫悅總統和共同民主黨代表李在明29日將在龍山總統室舉行會談，討論醫政矛盾解決方法等。有人擔心，如果尹李會談找不到解決頭緒，隨著醫生集體休診及辭職的持續，醫療大亂有可能成為現實。 綜合《東亞日報》28日采訪，尹錫悅29日將詳細聽取共同民主黨對長期醫療空白事態的立場，並詢問李在明的意見。總統室高層相關人士表示：“（醫政矛盾）最終應該由相關（社會）協議體等得出結論。期待在此次會談中能夠確定（解決）方向。” 李在明當天計劃向尹錫悅強調，有必要采取與以往不同的接近方式。共同民主黨核心相關人士在28日的通話中表示：“（李代表）將敦促尹總統不要太在意醫大擴招數字，要與醫療界進行對話，同時要求醫生團體回到現場，與政府進行對話。”李在明也有可能提及之前提議的組建“保健醫療界公論化特別委員會”。當時，李在明提議通過朝野政黨、政府、醫療界、市民社會參與的特別委員會解決醫政矛盾。 醫療界就尹錫悅和李在明的會談表示：“這是消除看不到盡頭的醫療空白的最後機會。”如果在會談中找不到特別的解決方法，預計醫生集體休診及辭職將會持續。首爾大學、延世大學、高麗大學等主要大學醫學院的教授將於30日進行“集體休診”，蔚山大學和天主教大學醫學院的教授將於3日進行“集體休診”。首爾大學醫學院和醫院教授協議會緊急對策委員長方在承（音）等盆唐首爾大學醫院負責必需醫療的4名教授將於1日離開醫院。 政府認為，如果教授們的休診和辭職成為現實，將視為“集體行動”，正在討論適用國家公務員法等進行處罰的方案。對此，下屆大韓醫師協會會長林賢策（音）方面強烈警告稱：“這是村裏小流氓的劣質威脅。哪怕是動教授壹根汗毛，我們也會全力以赴。”

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