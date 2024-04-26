伍茲因“按兵不動”獲得1376億韓元“忠誠獎金”. April. 26, 2024 08:10. by 姜泓求 windup@donga.com. “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（美國•照片）將從美國職業高爾夫（PGA）巡回賽那裏獲得1億美元（約1376億韓元）規模的“忠誠獎金”。這算是他沒有轉會到沙特阿拉伯資本主導的LIV高爾夫系列賽，而是堅守PGA巡回賽獲得的回報。 英國媒體《每日電訊報》25日報道稱，“伍茲展現了對PGA巡回賽的忠誠心，為此他將從PGA巡回賽企業那裏獲得最多1億美元的股份。”同樣的原因，男子高爾夫世界排名第2位的羅裏•麥克羅伊（北愛爾蘭）也將獲得價值5000萬美元（約688億韓元）的股份回報。PGA巡回賽企業是從投資財團Strategy Sports集團得到30億美元（約4.1283萬億韓元）支援後設立的盈利法人。 PGA巡回賽193名選手將瓜分9.3億美元（約1.2789萬億韓元）規模的股份。選手們以各自的職業生涯、最近5年的成績、PGA巡回賽的選手影響力項目（PIP）結果等為基礎，共被分為4個集團。屬於第1集團的36人將獲得超過全體分配股份80%的7.5億美元。據《每日電訊報》報道，喬丹•斯皮思、賈斯汀•托馬斯（以上美國）將得到3000萬美元。此前，美國媒體《體育畫報》（SI）曾預測，韓國的任成宰、金柱亨、金施佑也同屬第1集團。 選手們分8年獲得股份，其中50%將在4年後支付。如果中途轉會到LIV高爾夫等，所支付的股份將被沒收。《每日電訊報》分析稱，“如果菲爾•米克爾森（美國）沒有轉會到LIV高爾夫，在股份規模上（僅次於伍茲）將排在第二位。

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