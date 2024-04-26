羅勛兒最後的全國巡演上演激烈的搶票戰爭. April. 26, 2024 08:10. by 崔智善 aurinko@donga.com. 表明隱退意向的歌手羅勛兒（77歲）的“感激2024-最後的演唱會”將從27日開始。聽到有可能成為親自觀看羅勛兒演出的最後機會的消息後，舉行網上預售的共13場（全州事後預售）演唱會門票全部售罄。由於“Picketing（激烈的搶票）”，不少人沒能買到票，甚至出現了黃牛票和票販子橫行的現象。 羅勛兒全國巡回演唱會將於27日在仁川開幕。接著是5月清州•蔚山，6月昌原•天安•原州，7月全州。周六下午3點和7點半連續安排了2場演出等，在70多歲的時候也展現了旺盛的體力。 此前，羅勛兒的所屬經紀公司藝雅拉•藝素利公開了今年2月舉辦演唱會的消息，並公開了羅勛兒寫的親筆信。在這封包含親筆簽名的信中，他說：“沒想到放下麥克風會如此需要勇氣”，“我想遵循簡單易懂的‘鼓掌時離開‘的真理。”有分析認為，這實際上是在暗示隱退的意向。但是所屬公司沒有正式發表隱退消息。羅勛兒是否會在此次演唱會上表明隱退立場備受關註。 聽到有可能成為羅勛兒最後壹場演唱會的消息後，演唱會門票全部售罄。因此，針對沒能買到票的粉絲，出現了要價數十萬韓元的黃牛票。羅勛兒過去在演唱會上經常現場公開新曲，而且這次是“最後壹場演唱會”，因此將以何種主題引領演出備受關註。 釜山出身的羅勛兒1968年以《我的愛》出道。他演唱了《無時無刻》、《雜草》、《整理》、《為何哭泣》、《故鄉站》、《想住在江村》、《水堆在轉》等眾多熱門歌曲，50多年來壹直受到大眾的喜愛。2020年他通過KBS 2TV《大韓民國Again羅勛兒》節目和同年8月發表的新曲《TES哥》聚集人氣，再次迎來了全盛期。

한국어