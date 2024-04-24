國際米蘭擊敗同城死敵AC米蘭，第20次奪得意甲冠軍. April. 24, 2024 08:07. by 金正勛記者 hun@donga.com. 國際米蘭隊登鼎本賽季意大利足球甲級聯賽冠軍寶座，並獲得了隊史第第20個聯賽冠軍. 國際米蘭23日在與同城死敵AC米蘭的2023~2024賽季意甲聯賽客場比賽中以2比1獲勝。至此，積86分的國際米蘭（27勝5平1負）無論剩下的5場比賽結果如何，都將確保本賽季的冠軍地位，下賽季將戴上“Scudetto”（意即衛冕冠軍）。落後國際米蘭隊17分排在第二位的AC米蘭隊（69分）也只剩下5場比賽，即使取得全勝也無法超越國際米蘭隊。Scudetto在意大利語中意為“小盾牌”。在意甲聯賽中，只有上壹賽季的冠軍球隊才有資格在球衣上佩戴象征意大利身份的綠白紅三色小盾牌，參加比賽。 這是國際米蘭隊第20次獲得意甲冠軍，也是自2020~2021賽季以後時隔3年再次獲得意甲冠軍。憑借著此次奪冠，國際米蘭隊在總奪冠次數上超過競爭對手AC米蘭隊（19次奪冠），成為該領域的單獨第2名。奪得意甲冠軍次數最多的球隊是尤文圖斯隊，他們36次登上了冠軍寶座。國際米蘭還將在下個賽季的隊服上再增加壹顆星，升級為兩顆星。在意甲聯賽中，每奪冠10次，就可以在球衣上刻著的球隊紋章上增加壹顆黃色星星。 國際米蘭隊主教練西蒙尼•因紮吉（48歲）在確定奪冠後表示：“在執教球隊後的3年裏，沒有獲得聯賽冠軍，度過了艱難的時光。今天真是精彩難忘的壹天。”2021年6月執掌國際米蘭隊主教練壹職的他，在意大利足協杯上兩次奪冠，在意大利超級杯上三次奪冠，但聯賽冠軍尚屬首次。小因紮吉是前意大利國家足球隊主力前鋒菲利波•因紮吉（51歲•前AC木蘭名宿）的親弟弟。

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