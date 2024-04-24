20多家大型醫院的教授：“考慮每周停診壹次”. April. 24, 2024 08:06. by 朴景民記者、呂根浩記者 mean@donga.com、yeoroot@donga.com. 首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、獵鷹醫院的教授們決定從30日開始，每周二除急診、重癥患者外，中斷門診和手術。首爾峨山醫院和塞佛倫斯醫院等20多所主要醫學院下屬的大型醫院也在考慮參與“每周壹次自主停診”，預計醫療空白將進壹步擴散。 首爾大學醫學院、醫院教授協議會緊急對策委員會23日下午召開全體大會，決定每周中斷壹次門診和手術。緊急對策委員會相關人士表示：“專攻醫生（實習醫生、住院醫師）離開醫院後，教授們每周工作80-100小時，疲勞度不斷累積。隨著事態的長期化，每周要休息壹天左右才能堅持下來。”他還表示：“休診將根據各科的情況進行，但急診手術和重癥患者診療將像以前壹樣進行。” 有20多所醫學院參加的全國醫學院教授緊急對策委員會也在當天下午召開全體大會，討論每周減少壹次診療的方案。忠北大學已從本月5日起中斷每周五忠北大學醫院的門診治療。忠南大學和圓光大學也決定從26日起中斷下屬醫院的門診。在主要醫學院中，除首爾大學外，首爾峨山醫院所屬的蔚山大學和塞佛倫斯醫院所屬的延世大學也在考慮減少診療。 提交辭職信的事態也接連不斷。由於首爾聖母醫院等下屬8家醫院的教授們將於26日提交辭職書，天主教大學醫學院將於下周討論減少診療的方案。蔚山大學醫學院緊急對策委員會相關人士表示：“考慮到辭職書不被受理的情況，正在討論團體使用育兒休假的方案。” 但是，對於教授們主張的“從頭重新討論醫學院擴招”，政府表示“仍然不予考慮”。總統社會首席秘書張相允當天在總統室新聞發布會上表示：“醫療界有人主張希望與政府進行1:1對話，因此從壹周前開始非公開提議建立‘5+4醫政協議體’，但醫生團體連這個提議都予以拒絕。醫生團體在沒有響應與政府協商的情況下，堅持重新討論醫學院擴招問題，我們對這壹立場感到非常遺憾。” 不過，即使教授們離開醫院，政府也不會像專攻醫生離開時那樣下達維持診療的命令。保健福祉部高層相關人士表示：“（醫療空白之後）教授們自發地填補了專攻醫生的職位。雖然可以從法律上下達維持診療的命令，但現在還沒有進行討論。”

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