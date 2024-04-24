珀克特上校成首位安置在“圓形大廳”的6•25參戰勇士. April. 24, 2024 08:06. by 洪禎秀 hong@donga.com. 因6•25戰爭參戰功勞而獲得韓美兩國的最高勛章的美國陸軍預備役上校拉爾夫•珀克特29日（當地時間）被安置在美國華盛頓議事堂內的“圓形大廳（Rotunda）”，接受普通人的吊唁。 位於議事堂內部中央的2層高的半球形地區“圓形大廳”是前任和現任美國總統等功勛卓著的人士去世時安置他們的遺骸並接受吊唁的場所。珀克特上校是第壹個在圓形大廳接受吊唁的韓國戰爭參戰勇士。分析認為，6•25戰爭時，他先後6次堅守平安北道清川江以北的戰略要地“205高地陣地”，他的功勞得到了美國社會的高度評價。 22日，據美國議會記錄，參眾兩院壹致通過了敦促將珀克特上校的遺骸安置在圓形大廳接受吊唁的決議案。在參眾兩院中，執政黨民主黨和在野黨共和黨議員均提出了超越黨派的決議案，可見美國議會對珀克特上校的禮遇水平非常高。決議案中包含了“對他的犧牲表示敬意，同時也是為了紀念1950~1953年‘被遺忘的戰爭（6•25戰爭）’期間作為美軍服役的570萬名士兵”的內容。議會決定29日在圓形大廳舉行珀克特上校的追悼儀式後，接受普通人的吊唁。吊唁結束後，遺骸將被運往他的故鄉喬治亞州長眠。 珀克特上校被認為是美國陸軍史上獲得最多勛章的人物之壹。尹錫悅總統去年4月訪問美國時，在白宮舉行的“韓美同盟70周年”紀念午餐會上親自為珀克特上校推輪椅，並授予其最高武功勛章“太極武功勛章”。2021年5月，美國總統喬•拜登也授予他美國最高榮譽勛章。 珀克特上校1926年出生於佐治亞州，1950年11月他被任命為陸軍特種部隊第八遊騎兵中隊指揮官，參加6•25戰爭後，為把朝鮮軍趕到38線以北做出了貢獻。特別是在中共軍展開人海戰術的“清川江戰役”中，他以身作則，為聯軍占領戰略要地205高地做出了貢獻。6•25戰爭後他被派往越南、西德等地。

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