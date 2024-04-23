真相大白！“高爾夫之王”帕爾默的綠夾克被盜13年之久，2022年成功收回. April. 23, 2024 07:45. by 姜泓求 windup@donga.com. “高爾夫之王”阿諾德•帕爾默（1929~2016年）在1958年大師賽上奪冠後獲得的綠夾克被盜的事實遲遲才被公開。 22日，據收藏品專門網站“Collect”透露，美國聯邦檢察機關最近以運輸贓物等嫌疑起訴了大師賽現場奧古斯塔國家高爾夫俱樂部（ANGC）的倉庫負責職員理查德•格洛文斯基（39歲）。他涉嫌從2009年開始將帕爾默的綠夾克等轉移到了ANGC之外。但是，目前尚不清楚他是否親自偷了這些物品。 帕爾默的綠夾克於2022年成功收回。發現帕爾默的夾克消失的壹位ANGC會員向銷贓人表示：“想以360萬美元（約50億韓元）的價格購買這件夾克。”買賣成功後美國聯邦調查局（FBI）立即襲擊了現場，確保了被盜13年之久的夾克。 綠夾克會發給ANGC會員和大師賽冠軍。帕爾默曾四次（1958年、1960年、1962年、1964年）贏得大師賽冠軍。大賽冠軍要保管1年的綠夾克，然後從第二年比賽開始交給俱樂部內的冠軍選手。即使多次在大師賽上奪冠，也只能得到壹件綠夾克。但是帕爾默是ANGC會員，所以還另有壹件綠夾克。 ANGC方面對帕爾默的綠夾克是否被盜沒有發表正式立場。在帕爾默去世的第二年即2017年，在大師賽上舉行了將帕爾默的綠夾克掛在椅子上進行追悼的活動。當時的夾克很有可能不是冠軍用夾克。

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