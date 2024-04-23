特朗普每天的法律費用高達2億韓元……大選支出只有拜登的13%. April. 23, 2024 07:44. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 據悉，美國前總統特朗普從15日起將就“性醜聞封口費”事件接受刑事審判。從去年起，他平均每天都要花費近2億韓元的法律費用。因此，其政治資金見底，上個月用於大選活動的資金僅為拜登總統的八分之壹。 《華爾街日報》21日報道說：“特朗普從去年起用於律師的費用為6600萬美元（約911億韓元），相當於每天平均花費14.5萬美元。”據美國聯邦選舉委員會透露，特朗普的政治活動委員會（PAC）中負責法律應對的“救助美國（Save America）”上個月僅律師費就花費了370萬美元。如果包括訴訟相關的其他支出，僅法律費用就達約420萬美元。 因此，目前“救助美國”的資金僅剩680萬美元左右。考慮到每天平均花費的法律費用，大約壹個半月後就會消耗殆盡。特朗普上個月將兒媳婦拉拉推舉為對共和黨的選舉資金募集及分配具有巨大影響力的全國委員會共同主席，也是為了得到大選的“實彈”。 司法風險導致的資金困難惡化對選舉運動也造成了直接的打擊。據《紐約時報》報道，特朗普上個月的活動費用為370萬美元，是使用2920萬美元的拜登總統的13%。被確定為共和黨總統候選人後，特朗普還開始了涉嫌詐騙貸款的民事審判和性醜聞封口事件的刑事審判，因此更加面臨資金壓力。 對此，特朗普方面再次開始“銷售周邊產品”。特朗普夫人梅拉尼婭開始以245美元的價格在網上銷售刻有自己簽名的“母親節（5月12日）”紀念項鏈。特朗普此前賣出了價值399美元的金黃色運動鞋和聖經書（59.99美元）等。 美國NBC電視臺12日至16日的民意調查結果顯示，在假想雙方對決中，特朗普和拜登的支持率分別為46%和44%。在該臺1月的調查中，特朗普領先5個百分點，目前差距已縮小到2個百分點。在包括小羅伯特·F·肯尼迪等無黨派候選人在內的多方假想對決中，拜登（39%）反而領先於特朗普（37%）。肯尼迪（13%）當初以民主黨為基礎，目前相當於進壹步蠶食了特朗普的選票。

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