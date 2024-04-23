韓國水果價格今年暴漲37%，在包括G7在內的十國集團中漲幅最大. April. 23, 2024 07:43. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 據調查，進入今年以來，韓國的水果、蔬菜價格在七國集團（G7）、歐元區、中國臺灣等10個主要國家及地區中上漲幅度最大。包括汽油在內的能源類物價上漲率也上升至第2位，韓國經濟對氣候變化和中東事態等對外變數表現出了脆弱的壹面。 全球投資銀行野村證券22日以G7和歐元區、中國臺灣等10個主要國家及地區為對象，對今年1~3月的月平均消費者物價上漲率進行了比較，結果顯示，韓國為3.0%，繼英國（3.5%）和美國（3.3%）之後高居第三位。鄰國日本為2.6%，與韓國經濟環境相似的中國臺灣僅為2.3%。 特別是水果和蔬菜價格的上漲趨勢遠遠高於其他國家及地區。進入今年以來，韓國的水果價格月平均上漲率為36.9%，是排在第二位的中國臺灣（14.7%）的2.5倍。蔬菜類的價格上漲率為10.7%，在10個主要國家及地區中最高。 對電費、煤氣費、燃料費等能源類相關項目進行加權平均計算的結果顯示，韓國的月平均能源相關物價上漲率為1.1%，繼法國（2.7%）之後排在第二位。國際油價上漲部分正式反映在汽油和柴油上的3月能源相關物價上漲率最高，為2.9%。 專家指出，韓國經濟對氣候變化和中東地緣政治危機等對外變數表現出了脆弱的壹面。韓國開發研究院（KDI）研究委員金美魯（音）表示：“像韓國這樣的小規模開放經濟體制很難應對對外變數”，“考慮到今後中東事態的擴大或電力、天然氣等公共費用的上漲等，政府和韓國銀行應盡全力管理物價。”

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