稅收亮起緊急燈……執政黨和在野黨都在想方設法花錢. April. 23, 2024 07:43. by 李知運記者、申娜莉記者 easy@donga.com、journari@donga.com. 據調查，參與國民年金改革公論化過程的市民代表10人中有6人喜歡“多交多收”的方案。如果適用這壹方案，年金枯竭時間將從原來的2055年推遲到2062年，推遲7年，但到2093年為止，未來壹代要承擔的累計赤字將達到704萬億韓元。 國會年金改革特別委員會公論化委員會22日公開了以492名市民代表為對象進行的3次年金改革公論化問卷調查的結果。 公論化委員會提出了把收入替代率維持在40%、保險費率從目前月收入的9%提高到12%的方案（財政穩定案）和把收入替代率提高到50%、保險費率提高到13%的方案（收入保障案）。在最終問卷調查（第三次）中，56%的市民代表選擇了收入保障方案，而42.6%的市民選擇了“多交多收”的財政穩定方案。 市民代表經過有關國民年金的學習和討論，表現出了偏好度發生變化的面貌。在學習國民年金之前的最初問卷調查中，收入保障案的支持率為36.9%，財政穩定案的支持率為44.8%。但在第二次調查中，收入保障案的支持率為50.8%，財政穩定案的支持率為38.8%，呈現出逆轉趨勢。 年金特別委員會計劃以問卷調查結果為基礎制定年金改革最終案，並於下月29日在第21屆國會任期結束前在全體會議上通過。在野黨表示將盡快立法，而執政黨則對共同民主黨推進立法的意向表示了不滿。在第21屆國會只剩下37天的情況下，朝野應該以公論化委員會的調查結果為基礎，制定國會年金改革特別委員會收集的改革案，修改《國民年金法》，但預計很難縮小立場差距。專家推算，年金改革每推遲壹年，就會造成數十萬億韓元的損失。

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