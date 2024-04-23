第三任秘書室長是“政務型”……如果尹錫悅本人不改變，換不換人都壹樣. April. 23, 2024 07:42. . 尹錫悅總統昨天任命前國會副議長鄭鎮碩為新總統秘書室長。這是為了接受4月10日議會選舉民心而進行人事改革的第壹張牌，將執政黨所屬的五選議員選為秘書室長。此外，他還任命前國民力量黨議員洪哲浩為政務首席秘書。曾表明辭意的弘報首席秘書李度運有可能繼續留任。鄭鎮碩表示：“將只從國民的眼光客觀地向總統表達意見。” 鄭鎮碩是尹總統的第三任秘書室長，是新聞記者出身，曾任總統政務首席秘書和執政黨緊急對策委員長等，是“政務型”人士。特別是兩人都是1960年出生的同齡朋友，3年前曾勸說考慮從政的尹錫悅加入國民力量黨。讓相對比較親近的同齡朋友擔任秘書室長，很難說順應了廣泛招聘人才的民心。確實有人擔心能不能說好逆耳忠言。因此，作為“朋友秘書室長”，即使總統聽起來不舒服，也要毫無保留地報告，有時也要說“不”。 很多人評價說，總統在各種會議上主要是發言，而不是聽話，幕僚們的逆耳忠言聽不進去。無論是總統莫名其妙地強調理念，還是壹年半多沒有召開記者招待會，內部都沒有響起警報聲。在總統室，甚至還發生了“朴映宣總理+楊正哲秘書室長”的構想被親近總統夫人金建希的秘密渠道泄露給媒體的荒唐事情。鄭鎮碩為了減少“朋友秘書室長”的憂慮，也要迅速樹立業務綱紀。 尹總統要克服的政治難關不止壹兩個。調查蔡上等兵事件的外部壓力疑惑、金建希特檢法等爭論焦點問題不止壹兩個。只有得到共同民主黨的同意，才能確保預算或推進修改法律等政策。在野黨認為，鄭鎮碩被判損害已故前總統盧武鉉名譽有罪也是個問題。在這種條件下，應該與在野黨進行廣泛的溝通，同時建立前所未有的協治模式。 盡管如此，所有變化都取決於最終決定權者尹總統。議會選舉結束後，尹總統給共同民主黨代表李在明打電話，提議進行首次會面。他還說：“我會少說多聽，改變統治風格。”但他在就任3個月後支持率達到20%時、去年江西區區長選舉失敗時也說過類似的話。歸根結底，這取決於總統的落實，而不是口頭上的承諾。

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