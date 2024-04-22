“望得見巴黎”，現代五項選手徐昌完奪得UIPM世界杯個人首金. April. 22, 2024 08:13. by 姜泓求 windup@donga.com. 徐昌完（27歲•國軍體育部隊•人名音譯下同）在國際現代五項聯盟（UIPM）世界杯個人賽上獲得了首枚金牌，提高了參加巴黎奧運會的可能性。 20日（當地時間），徐昌完在土耳其安卡拉舉行的2024世界杯第2站比賽男子個人決賽中，以總分1497分戰勝埃及的穆塔茲•穆罕默德（1490分）獲得了金牌。徐昌完在UIPM個人賽中奪冠尚屬首次。此前他的最好成績是2022年6月在同壹地點舉行的世界杯總決賽的銀牌。 當天，在擊劍（第2位）、遊泳（第6位）、馬術（第10位）中獲得最多分841分的徐昌完在最後壹個跑射聯項（射擊+跑步）中最先出發，沒有讓對手反敗為勝。徐昌完發表感想說：“此前在擊劍比賽中壹直感覺不足，但此次比賽中擊劍成績很好，所以獲得了冠軍。”徐昌完在擊劍比賽中獲得了254分。 在女子個人決賽中，成勝敏（21歲•韓國體育大學）以1401分的總分排在凱倫紮•布萊森（英國•1427分）之後，獲得了銀牌。雖然是在跑射聯項中第7個出發的，但她後來居上，躍升至第2位。 徐昌完和成勝敏上個月在埃及開羅舉行的世界杯第壹站混合接力賽中合作獲得了銅牌。此次大賽的結果顯示，徐昌完和成勝敏分別在奧運會男子選手中排名第4位和女子選手中排名第10位，提高了出戰巴黎奧運會的可能性。在只舉行個人賽的奧運會現代五項比賽中，每個國家最多允許男女各兩名選手參賽。以去年杭州亞運會的成績為基礎，全雄泰（光州廣域市廳•男子個人賽金牌）和金善宇（京畿道廳•女子個人賽銀牌）已經確保了奧運會入場券。到6月中旬為止，將通過國際大賽的成績和奧運會排名等來決出剩下的入場券的主人。

한국어