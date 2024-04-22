轉變對衰老的認識. April. 22, 2024 08:07. . “衰老是壹種疾病。能治好！”―出自大衛•辛克萊爾的《衰老的終結》中 生老病死中有三種與衰老有關。衰老是所有人都會經歷的道路，因此被認為是不可避免的自然過程。 在書中，哈佛大學醫學院教授辛克萊爾傳達的信息非常明確。如果我們認識到衰老是壹個自然過程，我們無能為力。但是，如果把衰老看作是引發廣泛病理學結果（心臟病、阿爾茨海默病等）的疾病過程，那麽全世界的科學家們將致力於開發治療、中斷和逆轉衰老的革新療法。首先就是要把衰老視為治療對象，而不是宿命。 這本書是我迄今為止看過的最具開創性的衰老類書籍。它從根本上質疑了我們迄今為止所相信的衰老前提，根據伊曼努埃爾•康德的認識論大轉變，我們壹直認為認識只依賴於對象，但實際上對對象的認識是由主觀先驗形式成立的。衰老也不是我們認識之外獨立存在的不變現象，而是根據我們如何看待它而變化的可變現象。通過這種觀念的轉變，人類可以開始為抗衰老和延緩衰老做努力。 有沒有在療養院做壹天誌願服務，餵過那些無法咀嚼的人？妳給他們洗過澡嗎？妳見過那些連自己是誰、在哪裏都不知道的人嗎？在經歷了這些人之後，才知道即使可以和衰老抗爭，但什麽都不做是不負責任的。與衰老的鬥爭從改變對衰老的思考方式開始。

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