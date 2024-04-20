“銹帶”“導彈俠”歸來……韓國做好迎接的準備了嗎？. April. 20, 2024 08:16. . 美國經濟由內需帶動。以去年第四季度（10月-12月）為準，個人消費支出占國內生產總值的68%。也就是說，只有美國消費者的利益增大，經濟才能增長。從消費者的立場來看，相比美國產，廉價的海外商品比比皆是才好。 問題是，美國生產者，特別是白人勞動者階層很難接受這個命題。他們也是消費者。但他們卻說：“快要失業了，即使有便宜的東西也沒錢買。這有什麽用呢？” 在美國制造業聖地、因自由貿易和全球化余波而衰落的工業地帶“銹帶”上，很多人有這樣的想法。因為是親身經歷的現實，所以即使提起經濟學事實，也不會接受。這是壹種“確信犯”。 壹旦美國前總統特朗普在11月大選中再次執政，美國前貿易代表萊特希澤很明顯將負責管轄貿易政策，他也是這種想法。他出生於“鐵銹”地帶俄亥俄州阿什特維拉。鋼鐵業發達的阿什特維拉從20世紀60年代的2.4萬多人減少到1.7萬多人，僅剩三分之二。雖然他本人因有醫生的父親而過著平坦的生活，但親眼目睹了故鄉是如何沒落的，鄰居和熟人經歷了怎樣的痛苦。 這樣的他確信自由貿易是存在於想象中的概念，中國是美國的敵人。他們堅信，低廉價格過剩生產的中國產品越多，美國勞動者的生活就越糟糕，如果以這種方式開始依賴中國經濟，美國的民主也會受到威脅。他壹致主張，低廉的價格、有效分配資源、達成規模經濟等自由貿易的好處體現在經濟原著上，但現實卻不同。 有報道稱，如果特朗普再次執政，他將再次推進1985年的《廣場協議》。當時因對日本、前西德等的貿易逆差而呻吟的美國在紐約曼哈頓廣場酒店施壓，要求人為地提高日元、馬克等價值。 特別是美國貿易代表部“新鮮血液”的38歲血氣方剛的公務員萊特希澤表示，對日方相關人士初期提出的協商案不滿意，並將相關文件折疊成紙飛機，當著該相關人士的面飛走了。這就是他被稱為“導彈俠”的原因。 韓國在廣場協議當時意外地得到了好處。這是因為，在與日本的出口競爭品種較多的情況下，日元升值，韓國的出口產品價格相對較低。但現在不同了。大部分分析認為，如果美國推進“第二次廣場協議”，不僅是霸權矛盾和貿易戰爭中的中國、日元連日貶值中的日本，成長為前10位經濟大國的韓國也將受到強烈的韓元升值壓力。 說“我做過，所以知道……”的人最可怕。僅從經濟實力來看，39年前日本的地位不亞於現在的中國。他讓這樣的日本屈服了。不知對韓國隊要如何威逼，想想就讓人提心吊膽。不管是否願意，韓國在經濟上只能與中國保持密切關系，他肯定不會手下留情。陷入極端矛盾和分裂的韓國是否做好了迎接萊特希澤此人的準備，只能是心情慘淡。

한국어