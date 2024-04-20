自行毀掉“醫學院擴招2000人”的政府. April. 20, 2024 08:17. by 趙有蘿記者、崔藝娜記者 jyr0101@donga.com、yena@donga.com. 韓國政府19日表示，將把2025學年度醫學院擴招規模從“2000人”改為“大學自主決定”。這距離執政黨在4月10日議會選舉中慘敗僅過了9天，距離2月6日公布擴招2000人計劃僅過了73天。雖然政府聲稱“接受國立大學校長的提議”並做出決定，但實際上是政府首先向大學提出了這壹提議。 國務總理韓德洙19日在中央災難安全對策本部新聞發布會上表示：“在醫學院擴招的32所大學中，如果希望擴招，允許在擴招50%以上至100%以內的範圍內，在2025學年度自主招生。”目前，反對擴招的醫學院正在與大學本部發生矛盾，部分實施大規模擴招的大學在擔心授課會出現差池，實際上是政府宣布壓縮擴招規模。 《東亞日報》采訪結果證實，上述宣布是在副總理兼教育部長李周浩的提議下進行的。韓德洙在通氣會上表示，“政府轉變立場，接受國立大學校長們的建議”，但事實並非如此。某大學相關人士表示：“李副總理17日在某處非公開會見了醫學院擴招的部分大學相關人士，首先提出了在50%-100%內自行壓縮的方案。”第二天（18日），六所據點國立大學的校長們發表了包含李周浩提議的建議，然後就好像各大學自行提出壹樣，政府19日接受了建議。 此前，在2000個擴招名額中，國立大學和私立大學分別分配到了806人和1194人。大部分私立大學堅持100%擴招，國立大學也有壹部分表示不會減少擴招規模，因此明年醫大擴招規模有望達到1500-1700人。 當天，醫生們激動地說：“政府自己證明了它壹直主張的2000人並沒有科學依據。”

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