匯率盤中跌破1400韓元，當局緊急口頭介入. April. 17, 2024 07:45. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 在中東地區的緊張感達到高潮的情況下，美國的經濟指標也超過了市場預測值，韓元對美元的匯率突破了心理馬其諾防線1400韓元。隨著匯率連日暴漲，外匯當局立即口頭介入，開始穩定市場。 16日，在首爾外匯市場，韓元對美元的匯率比前壹個交易日上漲10.5韓元，以1394.5韓元收盤。盤中壹度上漲到了1400.0韓元。這是自2022年11月7日（1414.5韓元）以來，匯率首次盤中上漲至1400韓元。 當天，企劃財政部和韓國銀行等外匯當局通過緊急公告表示：“外匯當局對匯率動向、外匯供需等持有特別的警戒感，正在密切關註”，“過度偏重於外匯市場的現象對韓國經濟是不可取的。”這是兩個機關時隔22個月再次以局長共同名義進行口頭介入。 最近，隨著強勢美元現象日益突出，匯率連日來不斷上漲。因為在美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）的標準利息下調時期被推遲的情況下，隨著中東戰雲密布，安全資產美元呈現出上升勢頭。 昨晚公布的美國3月份零售指標環比增加0.7%，高於市場預期（0.4%），對美聯儲降息的期待進壹步後退。因此，KOSPI指數（-2.28%）、日本日經平均股價（-1.94%）、臺灣加權指數（-2.68%）等亞洲主要股市均暴跌2%左右。

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