無法解決“沒有溝通-醫療空白”的“尹錫悅13分鐘表態”. April. 17, 2024 07:44. by 張寬碩記者、劉彩研記者 jks@donga.com、 ycy@donga.com. 尹錫悅總統16日就4月10日議會選舉慘敗結果表示：“雖然為掌握和實踐正確的國政方向竭盡全力，但未能創造讓國民感受得到的變化……將以更低的姿態和靈活的態度，更多地溝通和傾聽民心。”在慘敗6天後尹錫悅的這壹表態中，包含了“雖然為未來設定的國政方向是正確的，但到目前尚未實現令國民感受得到的變化”的自我反省。他在強調推進勞動、教育、年金等三大改革和醫療改革的意誌的同時，也沒有包括對與在野黨合作、領袖會談等有進展的立場，因此不僅是在野黨，連執政黨也指出“達不到國民的要求”。 尹錫悅當天在龍山總統室主持的國務會議全體發言中表示：“我們都應該虛心接受議會選舉的民心。國政方向再正確，再如何推進多少好政策，如果國民沒有感受到實際變化，那就是政府沒有盡到責任。”他壹方面聲稱，“無差別的現金支援和民粹主義就像破壞國家未來的毒品壹樣”，同時也表示，“政府的任務是更加細心觀察現在國民所經歷的困難”。他明確表示，將迅速展開實際上有助於國民的政策。 對於與巨大在野黨的溝通，尹錫悅強調：“政府應該對能做的事情盡到責任，要與‘國會’更加緊密合作。為了民生穩定，應該向國會好好說明必要的預算和法案、進行更多的溝通。”他沒有直接提及在野黨，也沒有提及與共同民主黨代表李在明舉行領袖會談。 據政府高層人士透露，尹錫悅在國務會議結束非公開發言中坦率地表示：“很抱歉沒能好好觀察和接受國民的意誌。多少以及如何開展為了國民的政治，我們應該在接受國民鞭策的同時認真思考。” 對於尹錫悅的發言，國民力量黨當選國會議員之間也湧現了“接受議會選舉的民意還不夠”“從國民的角度來看有遺憾”“好像還是在認為‘我做錯什麽了’”等批評之聲。 共同民主黨發言人韓民洙猛烈抨擊稱：“這是要像至今壹樣壹貫堅持‘龍山主導的不通式政治’的獨斷專行的宣言。沒有對不通的國政運營作出反省，而是在辯稱，‘方向是正確的，只是業績不佳’。”他指出：“嘴裏說要與國會緊密合作，但對於要求承認在野黨是國政運營夥伴的議會選舉民意，卻沒有片言只語。”祖國革新黨發言人金保協（音）也表示：“還想著興許吧，結果還真是……看起來反而應該是國民來道歉，因為看錯了人。只有尹總統不知道民心。”

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