三星電子智能手機力壓蘋果重回榜首. April. 16, 2024 08:12. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 三星電子今年第壹季度（1~3月）在全球智能手機市場上，時隔兩個季度再次超過美國蘋果，躍居市場占有率首位。 15日，據市場調查企業IDC透露，三星電子第壹季度的智能手機出貨量為6010萬部，市場占有率為20.8%。蘋果出貨量為5010萬部，占有率為17.3%，將去年第四季度（10~12月）占據的全球智能手機出貨量第壹的位置再次拱手讓給了三星。蘋果和三星電子去年第四季度的市占率分別為24.7%和16.3%。今年第壹季度，小米（14.1%）、傳音（Transsion•9.9%）、OPPO（8.7%）等中國制造商的市場占有率排在三星電子和蘋果之後，位居第三至第五位。 三星電子和蘋果的差距也非常明顯。今年第壹季度兩家公司的差距為3.5個百分點，相較去年同期的1.8個百分點（三星電子22.5%，蘋果20.7%）有所擴大。 據分析，三星電子今年1月推出的Galaxy S24系列的銷售業績和搭載人工智能（AI）的Galaxy AI人氣等是反彈的原因。相反，有分析認為，蘋果在中國市場的低迷和美國政府的反壟斷訴訟等成為利空因素。 IDC調查局局長納維拉•波帕爾表示：“前5名企業之間的格局有變化，短期內這種趨勢可能會持續下去。雖然小米和傳音正在成長，但三星電子比過去幾個季度表現強勢。”

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