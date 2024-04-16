美國公告牌CEO：“將把擁有光明未來的K-POP傳達給世界”. April. 16, 2024 08:09. by 金民 kimmin@donga.com. “我認為K-POP音樂的未來非常光明。傾瀉而出的音樂質量和數量都值得肯定。”（Billboard首席執行官邁克•範） K-POP以防彈少年團（BTS）為首，從數年前開始打破Billboard Hot 100排行榜壁壘，地位不斷提高，美國最具權威的音樂雜誌•排行榜Billboard即將登陸韓國。Billboard將於6月發行Billboard雜誌韓國版《Billboard Korea》創刊號，正式進軍韓國。Billboard內還新設了K-POP排行榜等，K-POP能否實現再次飛躍備受關註。 15日訪問韓國的公告牌首席執行官（CEO）邁克•範在首爾江南區某酒店舉行記者招待會時表示：“將如實傳達活躍、急劇增長的韓國音樂市場。這將成為全球粉絲們接觸K-POP趨勢和洞察力的窗口。” 此前，2017年也曾在韓國發行過《Billboard Korea》，但當時僅憑許可證在國內運營。隨著2020年全球知名媒體集團Penske Media Corporation（PMC）收購Billboard總部，當時《Billboard Korea》停止了發行。 在當天的座談會上，《Billboard Korea》代表金有娜（音）表示：“之前的《Billboard Korea》和這次新制作的雜誌毫無關聯”，“今年發行的《Billboard Korea》將在總公司下進行所有活動，希望大家把我們看作是公告牌總部的K音樂組。” K-POP排行榜也將全新設置。Billboard目前運營著主專輯排行榜（Billboard 200）、主單曲排行榜（Hot 100）等150多個排行榜。在記者見面會上，有人指出“如果新設K-POP排行榜，是不是會將韓國的多種音樂體裁限定在（以偶像音樂為中心的）K-POP”，對此，範代表回答說：“K-POP排行榜也將以拉丁排行榜、爵士排行榜等與其他音樂體裁相同的方式運營，通過我們獨有的經驗傳達韓國音樂所擁有的所有色彩。”Billboard新設K-POP排行榜將對“音源囤積疑惑”不斷的國內主要音源排行榜產生影響。 Billboard韓國創刊號《Billboard K Vol.1》中收錄了與100名K-POP藝人見面的采訪內容。另外，每月向全世界公開以K-POP藝術家為主人公的數碼畫報，並在社交媒體和網站上共享的數碼內容也將與美國總公司合作企劃制作。 範代表說：“如果問女兒和侄子喜歡的歌手，就會說BTS、BLACKPINK、NewJeans、TWICE、TOMORROW X TOGETHER等眾多歌手。我支持所有的K-POP藝人”，“Billboard將作為傳播K-POP、K-Music乃至韓國文化的宣傳大使發揮作用。”

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