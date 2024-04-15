“油價有可能漲到130美元”……通貨膨脹和油價暴漲，“世界經濟雙重沖擊” 紐約=常駐記者. April. 15, 2024 07:59. by 金賢洙、李東勛記者、世宗=宋慧美記者 kimhs@donga.com、dhlee@donga.com、1am@donga.com. 隨著伊朗首次攻擊以色列本土，中東戰爭的擴大不可避免，已經進入緊急狀態的通貨膨脹加上油價暴漲，韓國乃至世界經濟面臨“雙重沖擊”的憂慮正在加大。 在壹度沈寂的美聯儲“高利率長期化”恐懼再次擡頭的情況下，油價暴漲和地緣政治動蕩可能會將世界經濟推向滯漲這壹完全不同的方向，而不是軟著陸。滯脹是指物價飛漲，經濟卻停滯不前的狀態。當地時間12日，有報道稱伊朗即將攻擊以色列，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁奧斯頓·古爾斯比在接受福克斯新聞采訪時擔心，中東戰事的擴大“將成為美聯儲的外卡”。 韓國政府14日也分別召開了由尹錫悅總統主持的緊急經濟、安保會議和由副總理兼企劃財政部長崔相穆主持的對外經濟檢查會議，檢查了對國內經濟產生的影響。 ● 油價會達到“最壞的情況”嗎？ 去年10月7日，得到伊朗支援的巴勒斯坦武裝團體哈馬斯攻擊以色列，戰爭爆發後，國際油價每桶超過了90美元。但是，由於伊朗沒有直接參戰，戰事以“代理戰”的形式持續，今年1月初跌至70美元左右。 13日和14日，伊朗攻擊以色列本土，霍爾木茲海峽因以色列相關船只被扣押而情況變化。戰略國際問題研究所助理研究員本·卡希爾等在最近的報告中預測：“以色列和伊朗的直接對立可能會妨礙霍爾木茲海峽的吞吐量流動。與（胡塞叛軍攻擊的）紅海不同，霍爾木茲海峽沒有替代航線，對油價的影響將非常大。”每桶價格將遠遠超過100美元。 據美國能源情報局透露，主要石油運輸通道霍爾木茲海峽平均每天有2100萬桶石油通過。這約占全球石油產量的21%。 倫敦ICE期貨交易所布倫特原油價格在以色列攻擊伊朗駐敘利亞領事館的本月1日上漲到每桶87美元，12日伊朗即將攻擊以色列本土的報道傳出後，盤中暴漲到92.18美元。當天在紐約商業交易所，5月份交貨的西得克薩斯原油的價格也上漲到了每桶87.67美元。 最壞的情況是，由於以色列的再報復，實際上將爆發戰場擴大到整個中東地區的“第五次中東戰爭”。如果伊朗封鎖霍爾木茲海峽，就像1973年第四次中東戰爭引發第壹次石油波動和10年以上的世界經濟長期停滯壹樣，世界原油供應網可能會出現大混亂。此前，世界銀行曾預測稱：“如果像第四次中東戰爭時那樣采取石油禁運措施，油價將飆升至每桶140至157美元。” ● “韓國經濟面臨高匯率、高油價、物流危機” 與50年前不同的是，美國成為了主要的原油生產國。因此，即使最壞的腳本不會成為現實，各國也處於通貨膨脹戰爭的最後階段，這可能會對經濟造成負擔。在市場預測美聯儲6月降息已無望的情況下，由於中東戰爭的擴大，下調時間有可能進壹步推遲。 全球金融市場的變動性也在增大。有預測稱，隨著安全資產偏好現象的加強，如果美元持續走強，韓元對美元的匯率將超過1400韓元。 據彭博社13日報道，對前壹天下午3時55分美元對31個主要國家貨幣價值變化的點收益率進行比較的結果顯示，韓元價值比3月29日下跌2.04%，跌幅最大。日元價值下跌率僅為1.26%，目前正在進行戰爭的俄羅斯盧布（-1.69%）和以色列謝克爾（-1.54%）的跌幅也比韓元小。 有人擔心，在高匯率、高油價導致物價上漲的情況下，如果韓國出口企業的物流、運輸也出現問題，今年的經濟增長率有可能再次降至1%左右。資本市場研究院研究委員黃世雲（音）表示：“如果唯壹的支柱——出口出現動搖，今年的經濟增長率也將受到打擊。”

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