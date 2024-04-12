被拍視頻的我躲了起來，散播視頻的妳卻在笑. April. 12, 2024 08:01. by 崔智善 aurinko@donga.com. 就像名字壹樣正直溫順的中年正順。講述平凡到不能再平凡的她遭受數碼性犯罪時經歷的感情波濤的電影《正順》將於17日上映。影片曾受邀參加全世界19個電影節，並在第17屆羅馬國際電影節上獲得評委會大獎和最佳女主角獎，其作品性得到了認可。 住在地方小城市的小公寓的正順（金錦順飾）鬧鐘壹響就起床，簡單地做上班前的準備，然後前往食品工廠。在工廠裏她的名字叫“姨媽”。穿著分不清誰是誰的白色衛生服，整天觀察年輕小負責人的心情。即將結婚的女兒日子過得緊巴巴，雖然很傷心，但是沒有別的東西可以為女兒做，所以只能做滿滿的小菜，她的日常生活就像周圍隨處可見壹樣平凡。 有壹天，英洙（趙賢宇飾）被扔到了原本單調的正順的日常生活中。在施工現場工作時身體受傷，輾轉來到工廠的英洙吸引了正順的目光。她對住在旅館租房的他感到憐憫，兩人漸漸親近起來。上班前去附近的湖邊兜風時，她不是姨媽或媽媽，而是完整“正順”。 但是正順的小小的幸福瞬間崩塌了。英洙拍攝了與她壹起過夜愉快地唱歌的樣子，並向工廠的人展示了視頻，視頻傳到了市內。正順因為羞恥而躲到家裏，躲到房間裏，在暫時喘息的某壹天，她笑著目睹了仍然過得很好的英洙，決定和他見面。在電影《蔚山之星》（2022年）、《眠》（2023年）等作品中給人留下深刻印象的演員金錦順將給正順壹角註入生命力。以好像真的在我們身邊某處的姨媽和媽媽的樣子掌控了銀幕。 這是鄭智慧導演（29歲）的長篇處女作。影片真實地審視了經歷未經同意就被傳播私人影像的噩夢的中年女性。鄭導演說：“我想講述因偏見而被疏遠、處於死角地帶的人們的故事。”

한국어