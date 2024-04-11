日媒：“韓中日三國考慮5月26日和27日在首爾舉行領導人會議”. April. 11, 2024 08:19. by 東京=常駐記者李相勛、申圭鎮記者 sanghun@donga.com、niceshin@donga.com. 日本《讀賣新聞》10日報道稱，韓國、中國、日本正在討論下個月26日和27日前後在首爾舉行三國領導人會議的方案。 韓國外交部也表示，韓中日三國就舉行領導人會議的日程達成了共識，目前處於最後的討論階段。韓國外交部官員9日表示：“我們已多次確認，三國政府間存在共識。三方正在以共識為基礎，就會議日期進行最終協調。”韓國外交部長趙泰兌8日也表示：“三國正在最終協調領導人會議的日程。” 如果會議得以舉行，預計韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國國務院總理李強將出席。這將是岸田繼去年5月之後時隔壹年再次訪韓，也是李強自去年3月當選總理以來首次訪韓。中國通常派現任總理出席韓中日領導人會議，而不是國家主席習近平。 韓中日領導人會議最後壹次舉行的時間是2019年12月在中國成都。此後，不僅由於新冠疫情，韓國、中國、中國和日本之間的關系也出現惡化，會議未能舉行。此次韓國壹直為重啟會議而努力，但由於中國消極對待，在協調日程上遇到了困難。據悉，隨著最近中國方面的態度變化，會議取得了壹些進展。 在韓中日領導人會議上，將全面討論包括朝鮮在內的東亞局勢、三國經濟合作等。但也有人懷疑說，中國和日本圍繞臺灣、東中國海等問題的現有矛盾依然存在，韓國和中國的關系也很難得到改善，能否取得有意義的成果還是未知數。

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