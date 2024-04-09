韓國成功發射2號偵察衛星……惡劣天氣下可對朝鮮進行精密監視. April. 09, 2024 07:35. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍方8日成功發射了2號軍事偵察衛星。此次發射的2號衛星是韓國軍隊利用電磁波的第壹顆影像雷達衛星。該衛星搭載了在惡劣天氣下也能徹底掌握朝鮮核和導彈基地的高性能影像雷達。去年12月發射的1號衛星是利用可視光線的電子光學、紅外線傳感器方式，如果天氣不好，很難執行地面觀測等任務。有評價稱，發射2號機確保了對朝先發制人打擊的“眼睛”。 2號衛星於7日下午7時17分（韓國時間8日上午8時17分）在美國佛羅裏達州卡納維拉爾角空軍基地發射升空。像1號衛星壹樣，此次也搭載在星空探索公司的“獵鷹9”火箭上，在發射50多分鐘後成功進入了目標軌道（高度500公裏左右）。之後，衛星在上午10點57分左右成功與海外地面站進行了通信，確認了正常運行。韓國軍方相關人士表示：“2號衛星經過數個月的裝備試驗啟動後，將進入正式任務階段。” 安裝在2號衛星上的高性能影像雷達是將衛星發射的電磁波穿過濃雲和霧氣到達地面後反射回來的信號數據合成後制作影像的方式。因此，不僅可以在夜間拍攝，還可以不受氣象條件限制，對地面進行精密拍攝。也就是說，可以對朝鮮移動式發射車輛及核、導彈基地動向進行全天候監視。去年發射的1號衛星是利用可視光線直接拍攝地面影像的方式，如果出現雲層或霧氣，很難發揮其功能。 朝鮮也加快了軍事偵察衛星的發射速度。韓國國防部長申源是8日表示：“如果技術上的完善順利進行，朝鮮將在4月15日（金日成生日）左右發射（偵察衛星）。”

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