美國限制對華半導體設備出口，韓國遭受最大打擊. April. 09, 2024 07:35. by 朴賢益記者 beepark@donga.com. 據悉，自美國2022年10月禁止向中國出口尖端半導體設備以來，在主要半導體設備生產國中，韓國受到的打擊最大。韓國企業向中國出口的設備大部分不是限制對象，而是通用設備，但去年的出口額比2022年減少了20%以上。有分析認為，中國擔心美國的限制擴大，在先發制人購買裝備的過程中，排除了技術力相對落後於發達國家的韓國產裝備。 《東亞日報》8日通過聯合國貿易數據，對去年中國的半導體設備進口額進行了統計，結果顯示，韓國產設備的進口額為44.7609億美元（約6萬億韓元），比2022年（56.1937億美元）減少20.3%。這是對曝光、清洗、蝕刻、沈積、檢查等相當於半導體設備的19個HS代碼進行分析後得出的結果。 同期，美國產裝備的進口額從95.5190億美元減少到了92.5381億美元，只減少3.1%。 從日本和荷蘭的裝備進口反而增加。日本產進口額從156.8398億美元增加到164.1512億美元，增加4.7%。荷蘭從32.2108億美元劇增到80.7306億美元，增幅達150.6%。 據分析，之所以出現這種差異，是因為在美國限制出口後，中國提高了自給率，從容易替代的韓國產裝備開始減少了進口。有人指出，由於擔心美國的出口限制從尖端擴大到傳統產品，在搶購裝備的過程中，韓國產被擠出了優先順序。三星電子、SK海力士對中國境內生產線的增設及升級持消極態度，也產生了影響。 韓國某半導體設備公司社長表示：“美國勒緊了中國半導體產業，反而是對美國、日本、荷蘭產的需求劇增，反而成就了價格。相反，現在沒有什麽遺憾的韓國產設備的人氣大幅下降。”

한국어