共同民主黨：“130多-150多席” VS 國民力量黨：“80多-100多席”. April. 08, 2024 08:23. by 姜成輝記者、金俊壹記者 yolo@donga.com、jikim@donga.com. 4月10日議會選舉的事先投票率創下了歷屆最高值（31.28%），朝野政黨均認為，由於支持層的集結，全國勢均力敵的選區將會增加。據推算，國民力量黨在全國254個地區中可以獲得80-100多個議席，共同民主黨可以獲得130-150多個議席。 《東亞日報》7日采訪了各黨的市、道及中央選舉對策委員會核心有關人士，結果顯示：國民力量量目前占優勢的76個選區中，有24個處於競爭優勢；再加上在勢均力敵的選區中從趨勢上看可以帶來更多議席的地方，可以期待80-100多個席位。共同民主黨的官方立場是“優勢選區約有110個”，但內部認為，如果包括競爭優勢選區等，最少可以確保130個席位，最多可以確保150+α個席位。據推算，該黨僅憑選區議席數就可以單獨超過國會半數。 兩黨都認為，以先前投票為契機，各黨支持層集結起來，導致全國勢均力敵的選區有所增加。 從國民力量黨來看，隨著事先投票之前處於劣勢的選區轉換為勢均力敵選區，原本55處的勢均力敵選區增至60處以上。該黨緊急對策委員會核心相關人士表示：“因共同民主黨候選人金俊赫、梁文錫爭議等，原本處於競爭劣勢的選區正在走向超交戰或競爭優勢趨勢。據了解，不僅是首爾漢江地帶，首爾外圍地區也呈上升趨勢，支持率暫時動搖的釜山、蔚山、慶南地區，保守支持層也再次聚集。” 共同民主黨也計算出，在事先投票之前推算為48處的勢均力敵選區至少增至54處。該黨核心相關人士表示：“就首爾而言，傳統上保守強勢地區瑞草乙從劣勢轉變為競爭。在釜山、蔚山、慶南地區，劣勢選區內的上升勢頭也越來越明顯。如果最後沖刺，可以期待取得超出上屆議會選舉水平（地區163席）的成績。” 在5日和6日兩天的事先投票中，全體4428.0011萬名選民中有1384.9043萬名參加了投票。以議會選舉為準，事先投票率達到歷史最高值31.28%，比第21屆議會選舉事先投票率（26.69%）高出4.59個百分點。這比以全國為單位選舉中投票率最高的上次總統選舉（36.93%）低5.65個百分點。

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