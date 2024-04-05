新晉道奇男大谷翔平在9場比賽41個擊球位後首次擊出本壘打. April. 05, 2024 08:08. by 李憲宰 uni@donga.com. “超級明星”大谷翔平擊出了身穿洛杉磯道奇隊隊服後的第壹記本壘打。4日，大谷翔平在與舊金山巨人隊進行的美國職業棒球大聯盟（MLB）主場比賽中，作為2號指名擊球手首發出場，並在第4個擊球位上擊出了個人本賽季第1記本壘打。 大谷翔平在獲得美國聯盟（AL）本壘打王（44個）的去年，平均每13.6個擊球位就能轟出壹記本壘打。但本賽季截止到前壹天，他在8場比賽37個擊球位上未能擊出壹個本壘打。當天，前3個擊球位也因三振-內野安打-左翼手騰空球，無本壘打記錄延續到了40個擊球位。但在球隊以4比3領先的第7局下半局，他擊中舊金山左手候補投手泰勒•羅傑斯的第五個投球外側下墜球（時速150公裏），使球飛出右側圍墻，終於擺脫了本壘打幹旱。 大谷翔平時隔9場比賽41個擊球位後取得賽季首記本壘打是自2018年進軍MLB以來的最遲記錄。此前，他在效力於洛杉磯天使隊的2021年，時隔8場比賽31個擊球位後擊出了第1記本壘打。在進入球員席時，大谷翔平接受了隊友們向日葵籽的洗禮，他表示，“壓抑著焦急的心情，努力打出屬於自己的揮棒。萬幸終於擊出了賽季第壹記本壘打。” 道奇隊憑借大谷翔平的制勝本壘打，以5比4甩開舊金山巨人隊的追擊，包攬了主場3連戰。賽季戰績來到7勝2負的道奇隊在國家聯盟（NL）西部賽區處於領先地位。李政厚（舊金山）僅取得4次有效擊球、無安打的成績，自進入MLB後7場比賽以來首次未能出壘。本場過後他的賽季擊球率降至0.250（28次有效擊球，7支安打）。 2022年以62記本壘打刷新AL最多本壘打紀錄的艾倫•澤基（紐約洋基隊）也在當天與亞利桑那響尾蛇隊的客場比賽中，時隔7場比賽30個擊球位後擊出了本賽季第1記本壘打。在第4局上半局1人出局1人在壘的情況下，澤基面對對方首發投手梅裏爾•凱利擊出了右中越2分本壘打。凱利是2015~2018年效力於韓國職業棒球SK（現SSG）的選手。紐約洋基隊在歷經第11局的延長賽後，最終以6比5獲勝。

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