“馬上停止”……拜登的“加沙政策”遭夫人反對. April. 05, 2024 08:07. by 金寶拉記者 purple@donga.com. “停止吧，馬上停止吧，喬！” 這是美國總統喬·拜登的夫人吉爾最近對去年10月中東戰爭爆發後實行親以色列政策的丈夫說的話。隨著戰爭長期化，巴勒斯坦平民死亡者劇增，反以色列輿論對丈夫11月競選聯任也產生了負面影響，因此她鼓動丈夫立即尋找結束戰爭的方法。 據《紐約時報》3日報道，拜登前壹天在邀請美國國內穆斯林社區負責人訪問白宮的非公開活動中介紹說，最近聽到了夫人的上述指責。當時壹名活動參加者說，“妻子不喜歡參加具有親以色列傾向的拜登政府主辦的活動”，拜登對此表示“理解”，並提到了這壹軼事。 在當天的活動中，戰爭爆發後曾在加沙地帶做過醫療服務的巴勒斯坦裔美國醫生對拜登政府和以色列表示不滿，中途退場。據美聯社報道，他在退場前把加沙地帶最南端城市拉法的8歲少女敦促盡快停戰而寫的信交給了拜登。 曾是執政黨民主黨傳統支持層的美國穆斯林社區在中東戰爭爆發後對拜登表示強烈不滿。最近，在包括搖擺州在內的主要輿論調查中，拜登在大選競爭者、前總統特朗普面前處於劣勢，白宮進入了緊急狀態。 但以色列不顧拜登政府的再三勸阻，準備對居住著140萬人的拉法發動地面戰攻擊。 此前的1日，在美國國務卿布林肯、總統國家安全事務助理沙利文等出席的美國和以色列視頻會議上，以色列總理內塔尼亞胡的親信、以色列戰略部長羅恩·德爾默就拉法地面戰政策高聲叫喊。當時，德爾默主張“將拉法居民轉移到相對安全的加沙地區北部後，在拉法展開地面戰”。據NBC電視臺報道，當布林肯和沙利文指出“缺乏現實性”時，他失去了理性，興奮不已。

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