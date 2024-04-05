今年醫大正式合格者，10人中有8人是重讀生. April. 05, 2024 08:07. by 李文洙記者 doorwater@donga.com. 據調查，2024學年度醫科大學（醫學院）正式合格生10人中有8人是復讀壹年以上的“N次高考生”。此外，醫大定時招生全體合格者中62.5%是首都圈高中畢業生。 國會教育委員會共同民主黨議員姜得求4日與政策研究團體“教育實驗室公共場所”公開的《2024學年醫學院定時招生合格者分析結果》顯示，在全國40所醫學院中提交資料的33所大學裏，高三應屆生出身的合格者比前壹年減少8.1個百分點，為17.9%。這是近5年來的最低值。高三應屆生合格者在2020學年度為21%，2021學年度為18%，2022學年度為20.4%，2023學年度為26%。 復讀生合格者為39.6%，比去年減少4個百分點，但復讀3次以上的合格者占39.7%，比去年增加10.7個百分點。對此，有分析認為，這是主要大學理科在校生通過半修或重修考入醫大的結果。實際上，除醫藥學系外，主要大學理科系退學生從2019年的1118人增加到2022年的1699人。 從各地區來看，首都圈出身的合格者在每3名中就有2名。另外，41.9%的合格者來自首爾。從全國各市郡區分析來看，首爾江南區出身的人最多，占20.8%。

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