“為新熊生應援”，帶著1354天美好回憶出遊的福寶. April. 04, 2024 07:43. by 宋振浩記者 jino@donga.com. “福寶，再見。謝謝了。不要生病。” 愛寶樂園的大熊貓“福寶”時隔1354天即將離開韓國。粉絲們用應援和淚水為福寶送行。 福寶返回中國的3日上午，在京畿龍仁市愛寶樂園玫瑰園噴水池壹帶舉行了福寶歡送活動。在下著雨的惡劣天氣中，為了向福寶道別，6000多名熊貓粉絲聚集在這裏。從當天上午4點30分開始聚集在愛寶樂園前的粉絲在上午10點開場之前已增至1000人以上。 上午10點45分。當福寶乘坐的特殊車輛出現在歡送活動現場時，粉絲們流下了眼淚，高喊“福寶，再見”。手持雨傘的粉絲們另壹只手握著畫有福寶的手牌向車輛揮舞告別。 當天，以“熊貓爺爺”而聞名的姜哲遠飼養員拿著麥克風說：“為了能在新的基地安頓下來，我會陪在妳身邊。即使過了10年，妳依舊是我們永遠的熊貓寶寶”，用顫抖的聲音讀著給福寶準備的信。 姜飼養員還對來送福寶的粉絲們說：“我會好好送福寶回中國的。請不要忘記福寶。”飼養員宋永寬也向熊貓粉絲們致意說：“非常感謝大家和福寶壹起參與1354天的美麗故事。”粉絲們也把準備好的親筆信交給了飼養員。 飼養員們打完招呼後，福寶乘坐的車輛駛出玫瑰園，這時粉絲們的哭泣聲淹沒了雨聲。 數百名粉絲在車輛離開後，望著關閉的門，近30分鐘不願移動。 粉絲們拋開遺憾，祈願福寶幸福。每個周末都來愛寶樂園拍照的上班族朴美珍（32歲）說：“福寶和家人分享愛的樣子讓我感受到了紐帶感，非常感謝福寶。去了中國之後也不會忘記福寶，會壹直關註福寶的消息。” 運營福寶粉絲社區並主導地鐵廣告等的上班族羅景民（25歲）表示：“就像之前福寶戰勝了所有成長過程壹樣，相信在新環境下也能順利前進。我們壹定會記住的”，向福寶道別。 福寶和姜飼養員壹起於當天下午在仁川國際機場乘坐包機抵達中國。此後，福寶將在位於中國四川省的大熊貓保護研究中心之壹的“臥龍神樹坪”基地隔離壹段時間，最終居住地尚未確定。今後，愛寶樂園將與中國官方媒體中國中央電視臺合作，向粉絲們宣傳福寶在中國生活的樣子。

한국어