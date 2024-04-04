現代汽車在印尼電動汽車市場“躍居第壹”， 力壓日本汽車品牌. April. 04, 2024 07:42. by 金在亨 monami@donga.com. 上月27日，印度尼西亞首都雅加達市內。在滿是豐田、本田等日本品牌車輛的道路上，白色背景上陸續出現了藍帶車牌。這是電動汽車專用車牌，與普通車輛不同，不受“車輛單雙號制”的限制。巧合的是，掛著電動汽車車牌的大部分車輛都是現代汽車的IONIQ 5。 在雅加達作為企業所屬司機工作了近10年的艾科•安博羅（41歲）表示：“企業代表們喜歡現代汽車的電動汽車。外觀新穎，內部功能也是日本汽車品牌所沒有的，因此很多人認為‘很新鮮’。” 日本汽車品牌席卷了印度尼西亞的汽車市場。去年銷售的車輛中90%以上是日本汽車。但是，如果僅限於電動汽車，情況就會有所不同。去年，現代汽車售出7475輛電動汽車，市場占有率（44.3%）居首位。 到今年第三季度（7~9月），現代汽車的電動汽車銷量很有可能進壹步增加。因為現代汽車將從第三季度開始銷售搭載印度尼西亞產電池的電動汽車。與LG能源解決方案合作的當地電池工廠將從今年開始正式啟動。2022年，現代汽車集團在印度尼西亞建成了亞太地區第壹家生產工廠，電池也將在當地得到供應。有預測稱，通過這壹措施，不僅是印度尼西亞內需市場，東南亞國家聯盟（ASEAN•東盟）市場的攻略步伐也將加快。 3日，據汽車業界透露，現代汽車•LG能源解決方案的印度尼西亞產電池首次適用的車型是新型科納Electric。現代汽車計劃最早於8月正式推出該車型。此前，現代汽車在2022年設立當地生產工廠的同時，用半組裝產品（CKD）生產IONIQ 5，開拓了印度尼西亞電動汽車市場。IONIQ 5是印度尼西亞最早的純電動汽車。

한국어