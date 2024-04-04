朝野政黨代表帶頭舉行“粗話議會選舉”. April. 04, 2024 07:42. by 金俊壹記者、金恩智記者 jikim@donga.com、enji@donga.com. 面對4月10日議會選舉局面，國民力量黨緊急對策委員會委員長韓東勛和共同民主黨代表李在明，都出於團結支持層的考慮，連日來不斷發表惡言惡語和性別歧視發言等低俗粗話，批評他們帶頭進行“狗血議會選舉”的聲音越來越大。如果真正成為（議會）多數黨，如何解決民生等國民切身感受到的問題，朝野兩黨都沒有拿出現實性的政策藍圖展開競爭。很多人指出，朝野代表都在濫發為議會選舉而趕制的或引發撒錢爭議的“空頭支票公約”。 韓東勛3日在江原道春川的遊說中表示：“李在明代表本人也承認，是‘日佳（極右傾向網絡社區日刊最佳）’出身。”他說：“今天李代表說濟州‘4·3’事件的責任在於我們黨。像日佳出身的李代表這樣的人才在政治上利用了濟州歷史的痛苦。”韓東勛前壹天（2日）還針對李代表和祖國革新黨代表曹國說：“太臟了，太窩囊了。黑社會也不會提出這樣的名分。”他還稱共同民主黨候選人為“垃圾壹樣的極端主義者”。 李在明3日在慶尚南道昌原遊說中抨擊了政府經濟政策，並說“這些令人寒心的人啊”。李在明前壹天在首爾市銅雀乙選區進行遊說，把國民力量黨候選人羅卿援稱為“鍋”（羅卿援+安倍前日本首相、在日語中意為鍋），卷入了貶低女性的爭議。這是因為，上個月共同民主黨的強硬支持者們針對羅卿援上傳了“踩鍋才夠味”的宣傳品，受到了貶低女性的批評，但李在明當天再次又直接提到。李在明在2月21日模仿了前總統市民社會首席秘書黃相武因“媒體餐刀恐怖襲擊”發言而辭職的發言，並說“從光州來的人好好聽聽”，“看到他被棍子打了後腦勺，腦袋瓜都被打碎了。小心點！我是開玩笑的。” 朝野政黨沒有出臺具體解決高物價中民生問題的現實性被證明可行的政策，而是接連推出了議會選舉公約集中也沒有的緊急制定的公約。韓東勛3日在江原道原州遊說中表示：“將把青年廳設在人口部旗下，統轄青年政策。將把青年參政和權益放在首位。”這是在距離提前投票日還有兩天的當天，針對20-30歲青年壹代浮動層拋出的。當天，共同民主黨宣布了首爾奧林匹克大路地下化公約。分析認為，這是為了刺激與執政黨展開拉鋸戰的漢江地帶的選票。對於財源計劃，該黨回避正面回答，只是說：“過去（建造京仁）運河相關的財源是9萬億韓元左右，整體上不會超過這壹數額。” 德成女子大學政治外交學系教授趙鎮萬（音）表示：“在沒有展現自己黨的‘多數黨藍圖’的情況下，黨代表們只會帶頭說‘如果對方成為多數黨，國家就會滅亡’，說壹些引起政治厭惡的粗話。這是只想著靠打口水戰得到選票，失去品格的狗血議會選舉。”

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