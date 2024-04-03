"詹森•黃的承諾"，僅靠分紅很難得到. April. 03, 2024 07:18. . 去年下半年（7-12月）與記者見面的金融圈某高層負責人表示，如果有閑錢，就會購買IBK企業銀行的股票。理由是“分紅”。他想把養老資金投資到比較安全的地方，但不滿足於定期存款的收益率。因此，他表示：“因為是國有企業，壹般情況下不會倒閉，所以選擇了每年固定分紅7%左右的企業銀行股票。”今年企業銀行的股息為每股984韓元，股息收益率是股息決定日壹周前股價的7.3%。也就是說，與投資金相比，可以獲得稅前7.3%的年利息。像這樣，分紅是決定是否投資，即提高股東價值的重要因素。 但最近有事例表明，在提高股東價值方面，有比分紅更重要的東西。恢復“8萬電子”的三星電子展示了企業的未來價值與股價直接相關。2日，三星電子的市價總額時隔3年再次超過500萬億韓元。把股價推到5萬韓元出頭的是英偉達的首席執行官黃仁勛（詹森·黃）的“詹森同意（JENSEN APPROVED）”簽名。上個月在英偉達的年度開發者活動“GTC 2024”上展示了三星在世界上首次開發的12層第五代高帶寬存儲器（HBM），黃仁勛在這裏簽了名。隨著三星有望重新奪回讓給SK海力士的HBM主導權的期待感的形成，上個月20日壹天內股價上漲了5.6%。再加上半導體市場的恢復勢頭，外國人購買勢頭持續，被困在“80層”（8萬韓元左右購買股票）的股東們迎來了希望之光。 在最近結束的今年定期股東大會季中，股東們對分紅的要求非常強烈。三星物產就是其中的代表。倫敦城市等5家行動主義基金聯合起來，要求三星物產購買價值5000億韓元的本公司股票，分紅額比公司方面的提案規模增加70%以上。這是意為狼成群結隊啃食的“狼包”戰略。他們要求的股東還原規模共達1.2364萬億韓元，比去年公司的剩余現金流量還要多。雖然在票數對決中三星物產取得了壓倒性勝利，但公司高管們不得不壹壹拜訪小額股東的家，泣求反對票，稱“如果按照基金的要求返還股東，就沒有投資的錢了”。 2013年，美國對沖基金埃利奧特收購了美國數據管理及儲存企業NetApp的4.3%股份。這是連續13年進入《財富》評選的“適合工作的100大企業”的公司。當年，NetApp的增長勢頭雖然比前壹年大幅放緩，但應埃利奧特的要求，宣布將本公司股票購買規模從16億美元增加到30億美元，並新設每股15美分的季度分紅。相反，它宣布將解雇900人。也就是說，要把用於人才的錢用於回報股東。約1年後，埃利奧特處理了相當多的股份。 對於提高短期股價，擴大分紅、購買、銷毀本公司股票等確實有幫助。對於慢性“韓國折扣”的批評，政府吹起了“升值”之風，其苦惱也可以理解。但最終重要的是企業的根本價值。要想在全球技術霸權之爭中不輸給對手，研發和設施投資、人才培養是必須的。能夠得到黃仁勛承諾的，不是短期股價扶持政策。

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