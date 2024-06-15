“不能中斷治療”，癲癇醫生們也不參加罷工. June. 15, 2024 08:45. by 朴星民 min@donga.com. 隨著醫生團體接連宣布不參加預定於18日進行的大韓醫師協會（醫協）集體停診，醫協提出的“歷代級集體停診”構想很有可能出現差池。醫協和見習醫生（實習醫生、住院醫師）團體之間的緊張程度也進壹步加深。 14日，由上級綜合醫院癲癇專家教授組成的據點癲癇支援醫院協議體表示：“從協議會的角度出發，決定不參加18日的醫協集體停診。”這是繼分娩醫院協會、大韓兒童醫院協會之後，第三個宣布不參加集體停診的醫生團體。 癲癇是過去被稱為“羊癇風”的大腦疾病的壹種。該協議體的委員長洪承奉（三星首爾醫院神經科教授）解釋理由稱，“癲癇在中斷治療時身體損傷和死亡的危險會提高數十倍，絕對不能中斷藥物註射”。另外，他還批判了宣布集體停診的醫協和首爾大學教授們，稱“需要照顧患者的疾病和疼痛心理的醫生們應該避免做出恐嚇患者、使其陷入危機的行為”。 教授們預告從17日開始無限期集體停診的首爾大學醫院，圍繞診療預約調整出現了混亂。 首爾大學醫學院•醫院教授協議會緊急對策委員會暫時決定“推遲壹個月診療”，每名教授需要更換預約的患者達成百上千人。緊急對策委員會相關人士表示：“根據醫院院長金永泰不允許停診的方針，教授親自聯系患者進行變更或建立緊急對策委員會自己的電算系統，支援預約變更”，“星期壹可能會出現相當大的混亂。”

한국어