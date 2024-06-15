在野黨同時發動“2特檢+4國調”攻勢. June. 15, 2024 08:45. by 金智賢記者、申娜莉記者 jhk85@donga.com、journari@donga.com. 共同民主黨14日表示：“壹定要在17日召開全體會議，完成尚未選出常任委員長的其余7個常任委員會的組建。”意思是說，壹定要完成前壹天國會議長禹元植要求朝野達成協議而推遲了壹次的國會機構組建。對此，國民力量黨反駁道：“只有法制司法委員會、運營委員會等共同民主黨單獨選出委員長的11個常任委員會回到原點，才能重新進行協商。”國民力量黨院內代表秋慶鎬當天向共同民主黨院內代表朴贊大提議，以組建國會機構談判為主題在國民面前進行公開討論，但朴贊大沒有給出正式答復。有人擔心，朝野政黨連續5天沒有出口的“跛行國會”可能會長期化。 朴贊大當天在最高委員會議上表示：“國會議長現在應該做出決斷。請求下周壹（17日）壹定要召開全體會議，完成7個常任委員會的組建。”共同民主黨還正式打出瞄準尹錫悅政府的“2特檢+4國調”的牌，展開了猛烈的攻勢。共同民主黨計劃在《蔡上等兵特檢法》和《金建希特檢法》兩個特檢之外，同時推進“蔡上等兵死亡事件”“首爾-楊平高速公路特惠疑惑”“東海深海油田開發”“掌握廣播電視”等4項國政調查。 當天，共同民主黨繼續推行第四天“常任委員會獨行”。法司委在當天的全體會議上將《蔡上等兵特檢法》提交給了由鄭清來委員長裁量分配的小委員會。科學技術情報廣播通信委員會也由在野黨單獨召開全體會議，提交了前壹天共同民主黨作為黨論采納的廣播電視相關法案。 國民力量黨當天繼續抵制常任委員會，在場外延續議員全體會議和特委，並要求“全面取消國會機構組建”。秋慶鎬在當天上午召開的議員全體會議結束發言中要求：“恢復議會政治原狀應該從全面廢除錯誤的國會機構組建開始。希望共同民主黨至少能把法司委、運營委、科防委回到原點進行協商。”對於是否接受其余7個常任委員長，國民力量黨當天也沒有得出結論，表示“將在進壹步收集議員們的意見後再做決定”。

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