金正恩和普京近日將在平壤會面……韓中將在首爾舉行外交安保對話. June. 14, 2024 07:45. by 申鎮宇記者、申圭鎮記者、李相憲記者 niceshin@donga.com、newjin@donga.com、dapater@donga.com. 俄羅斯總統普京很有可能於18日和19日對平壤進行為期兩天的訪問，韓中當局正在就18日在首爾舉行外交安保對話進行最終協調。同壹天，中韓和朝俄將在漢城和平壤分別會面。這是普京時隔24年訪朝，韓中時隔9年舉行外交安保對話。 總統室高層相關人士12日在會見記者時表示：“普京總統將在幾天內訪問朝鮮，韓中將舉行外交安保戰略對話。”韓國政府破例公開了外國首腦訪朝的事實，同時提及韓中外交安保對話，其背景也備受關註。 據分析，這是因為韓國政府認為，普京訪朝等朝俄關系進壹步密切，在韓中合作氛圍中朝中關系最近多少有些不順的因素也起到了作用。朝鮮國務委員長金正恩認為，普京的訪朝有可能成為引起中國關註的籌碼。對此，韓國政府在牽制密切的朝俄關系的同時，積極強調改善韓中關系的氣流。 據悉，隨著最近與中國的關系變得冷淡，朝鮮加快了普京的訪朝步伐。韓國政府壹名高層消息人士表示：“在朝鮮看來，同時失去核心盟友中俄而被孤立的情況是最壞的情況，所以想盡快見面。”朝鮮認為，壹旦烏克蘭戰爭結束，武器進口需求減少，俄羅斯隨時都有可能變得冷淡，因此要邀請普京總統盡快訪問朝鮮。

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