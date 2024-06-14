俄羅斯核動力潛艇停靠古巴……美國緊急派遣驅逐艦進行. June. 14, 2024 08:30. by 李智允記者 asap@donga.com. 隨著搭載超音速導彈“鋯石”的俄羅斯艦隊停泊在美國眼前的古巴首都哈瓦那，這壹帶的緊張局勢正在加劇。美國海軍向附近緊急派遣驅逐艦和巡邏機等，牽制俄羅斯。哈瓦那距離美國最南端的佛羅裏達州基韋斯特只有160公裏。 據路透社等媒體報道，由俄羅斯的“戈爾什科夫海軍元帥”護衛艦、“喀山”號核潛艇、“帕申”油輪、拖船等4艘艦艇組成的艦隊將於12日至17日停留在哈瓦那港。12日，哈瓦那著名的馬列孔防波堤上擠滿了前來參觀俄羅斯艦隊的市民。 俄羅斯國防部表示，“我們的軍艦結束了對距離大西洋壹帶600公裏以上的目標的精密打擊演習後，停泊在古巴”，並公開了演習場面的視頻。英國《衛報》評價說：“美國總統拜登為出席七國集團峰會而前往意大利不在國內時，俄羅斯把軍隊部署在美國眼皮底下，這是非常罕見的情況。” 據悉，美國海軍向南部海域緊急派遣了驅逐艦和巡邏機等。英國《泰晤士報》等媒體報道說，4艘美國軍艦監視了“喀山”艦，美國驅逐艦和警備艦跟隨了“戈爾什科夫”艦。《邁阿密先驅報》援引美國北方司令部相關人士的話報道說：“美國在這壹帶部署了1艘核動力巡洋艦、2艘驅逐艦等3艘軍艦和反潛巡邏機等。” 美國部分人士擔心，俄羅斯軍艦在哈瓦那停靠會讓人聯想起1962年兩國差點使用核武器的“古巴導彈危機”。不過，白宮總統國家安全事務助理沙利文出面澄清說：“沒有發現俄艦轉移武器等特殊情況。”

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